System Design Engineer RPS till UMS Skeldar i Linköping
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2026-06-30
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UMS Skeldar erbjuder ett avancerat UAS för försvarsindustri. Vi skapar tillsammans en öppen kultur med Kommunikation, Tillit och Engagemang som ledord. Vi gillar att göra roliga saker tillsammans och vi vet att vårt team är vår största tillgång.
Key words: System Engineer, System Design Engineer, System Developer, Embedded System Engineer, Remote Pilot Station, Markstation, Ground Station, RPS.
Som Systemingenjör på vår mekanikavdelning ansvarar du för systemdesign och kravhantering för markstationen/Remote Pilot Station (RPS). Bli en del av ett kompetent team med fokus på innovation och samarbete!Systemingenjör RPS hos oss:
Du blir del av avdelningen Aerostructure & Installations som är en tvärfunktionellt avdelning bestående av roller som exempelvis Mechanical Design Engineer, Stress Engineer och Harness Design Engineer. Avdelningens team arbetar nära varandra, så du blir del av ett engagerat och kompetent team som har familjär stämning.
I rollen som Systemingenjör med fokus på markstationen kommer du att:
ha ett övergripande systemansvar och sammanhållning av designen för hela systemet, som inkluderar radiolänkar och kontrollstation
arbeta med kravhantering, hela kedjan från nedbrytning till verifiering och kravstängning
samarbeta nära våra underleverantörer och produktledning
identifiera och föreslå förbättringar utifrån funktionalitet, tillverkningsbarhet, tillgänglighet och kundnytta
samarbeta nära kollegorna både inom den egna och andra avdelningar, exempelvis mekanik- och mjukvaruingenjörer och produktionstekniker
arbeta med kontinuerligt förbättringsarbete av processer, standarder och metodik.
Låter tjänsten intressant? Tveka inte att söka redan idag!
Är du den vi söker?
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och för att du ska trivas så bra som möjligt söker vi efter dig som har god samarbetsförmåga samt är ansvarstagande och strukturerad. Du gillar att jobba på en övergripande nivå och har god kommunikativ förmåga och hög integritet.
För att lyckas i den här rollen ser vi att du har en högskole- eller universitetsutbildning inom relevant ingenjörsområde. Vi ser gärna att du har flerårig erfarenhet av arbete inom systemdesign och teknisk ledning. Erfarenhet inom flygindustrin och elektronik är meriterande.
Tjänsten ställer krav på såväl engelska som svenska i tal och skrift.
Vi erbjuder:
en möjlighet att vara en del av ett dynamiskt företag som ständigt utvecklas, där din påverkan spelar en viktig roll
en högteknologisk produkt som just nu ligger i framkant på marknaden
en familjär arbetskultur som karaktäriseras av samarbete och högt engagemang
aktiviteter som främjar både social gemenskap och hälsa, genom vår Festkommitté, Hälsokommitté, Brädspelskommitté och ett Kvinnligt Nätverk.
Ytterligare information:
Arbetsplats: Linköping.
Tjänstgöringsgrad: Heltid.
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid.
För en anställning hos oss på UMS Skeldar krävs att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. Roller där vi har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vi behandlar ansökningar löpande. Urval och återkoppling sker mest troligt i slutet av augusti p.g.a semestertider. Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7958430-2078765". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare UMS Skeldar Sweden AB
(org.nr 559006-2245), https://umsskeldarab.teamtailor.com
Låsbomsgatan 18 (visa karta
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589 41 LINKÖPING Arbetsplats
UMS Skeldar Jobbnummer
9985916