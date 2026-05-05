Syslöjds- och bildlärare samt modersmålslärare (nederländska)
Hällefors kommun / Grundskollärarjobb / Hällefors Visa alla grundskollärarjobb i Hällefors
2026-05-05
, Filipstad
, Ljusnarsberg
, Nacka
, Nora
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hällefors kommun i Hällefors
, Örebro
eller i hela Sverige
Förmåner
Friskvårdsbidrag för att främja din hälsa.
Möjlighet till personlig mentor under första terminen eller första läsåret.
Kontinuerlig kompetensutveckling och internutbildningar, inklusive satsningar på språk- och kunskapsutvecklande arbete samt utbildning inom NPF.
Hjälp med att hitta boende vid behov.Publiceringsdatum2026-05-05Beskrivning
Vi söker en engagerad och kreativ lärare som vill bli vår nya kollega på Grythyttans skola (F-6) och Klockarhagsskolan (F-9).
I tjänsten undervisar du i:
Syslöjd och bild (ca 50%) för elever i årskurs 1-6
Modersmål och studiehandledning i nederländska (ca 25%)
Du planerar och genomför inspirerande lektioner som väcker elevernas nyfikenhet och kreativitet. Vi värdesätter ett utforskande arbetssätt där elevernas intressen och behov står i centrum.
Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö med moderna faciliteter, kollegialt samarbete samt goda möjligheter till stöd och utveckling.Dina arbetsuppgifter
Undervisa i syslöjd (åk 3-6) och bild (åk 4-6).
Undervisa i modersmål samt ge studiehandledning i nederländska.
Planera, genomföra och utvärdera undervisningen utifrån gällande styrdokument.
Anpassa undervisningen efter elevernas individuella behov.
Dokumentera och följa upp elevernas kunskapsutveckling.
Kommunicera med vårdnadshavare kring elevernas utveckling.
Samarbeta med kollegor för att utveckla undervisningen och bidra till en trygg och stimulerande lärmiljö.Kvalifikationer
Grundskollärarexamen med inriktning mot syslöjd och/eller bild för årskurs 1-6.
Behörighet eller kompetens att undervisa i modersmål (nederländska) samt studiehandledning.
God förmåga att arbeta utifrån styrdokument och anpassa undervisningen efter elevers behov.
Saknas behöriga sökanden tittar arbetsgivaren på möjligheten för att till tjänsten anställa obehörig, som bedöms lämpliga för arbetet, tidsbegränsat enligt skollagen.
Meriterande
Erfarenhet av undervisning i aktuella ämnen.Anställningsvillkor
Tjänsten omfattar 75 % och är fördelad på cirka 50 % undervisning i slöjd och bild samt 25 % modersmål och studiehandledning i nederländska. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då intervjuer sker löpande.
För tillsvidareanställning krävs lärarlegitimation. Utdrag ur belastningsregistret ska uppvisas innan anställning.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är engagerad, flexibel och har god samarbetsförmåga.
Välkommen med din ansökan Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hällefors kommun
(org.nr 212000-1942), https://hellefors.se/ledigajobb
Sikforsvägen 7 (visa karta
)
712 83 HÄLLEFORS Arbetsplats
Verksamhet bildning, Grundskola, F-6 Grythyttan Kontakt
Sveriges lärare 0591-64100 Jobbnummer
9892442