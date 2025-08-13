Synpedagog eller Arbetsterapeut till Syncentralen
2025-08-13
Synpedagog / arbetsterapeut till Syncentralen
Är du arbetsterapeut och/eller synpedagog och vill göra en positiv skillnad för personer med synnedsättning?
Då är du kanske vår nya kollega på Syncentralen! Publiceringsdatum2025-08-13Om företaget
Syncentralen erbjuder insatser till personer med synnedsättning, blindhet eller diagnos hjärnsynskada i alla åldrar.
Syncentralen är en del av Ögonkliniken och finns i Karlskrona på sjukhuset och ansvarar för synrehabilitering- och habilitering för hela regionen. Vi är en mindre enhet med tre synpedagoger, en IKTpedagog, en kurator, en optiker, en ögonläkare och en sekreterare.
Om jobbet
Syncentralen arbetar med synrehabiliteringen och erbjuder ett meningsfullt arbete med utvecklande patientärenden. Vår målgrupp är personer med synnedsättning, blindhet eller diagnos hjärnsynskada i alla åldrar.
Vi arbetar i tvärprofessionella team och du kommer att arbeta både självständigt samt tillsammans med teamkollegor såsom synpedagoger, optiker, kurator, läkare och sekreterare.
På Syncentralen är arbetet varierande och man har möjlighet att kunna planera sin kalender i stor utsträckning. Du får möjlighet att arbeta utifrån livsperspektiv och utgöra ett stöd för våra patienter och dess nätverk.
I arbetsuppgifterna innefattas bland annat kartläggningar, bedömning av aktivitets- och funktionsförmåga, insatser utifrån individuellt uppsatta målutprovning, träning och förskrivning av optiska och tekniska hjälpmedel, träning av kompensatoriska tekniker, uppföljning, ge råd och information. Arbetet innefattar även hembesök och skolbesök.
Om dig
Du som söker är arbetsterapeut och/eller synpedagog. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet inom synområdet och erfarenhet av rehabilitering och habilitering. Du ser patientens behov och involverar patienten samt nätverk vid behov i arbetet. Du kan arbeta självständigt men ser även teamarbetet som en tillgång.
Du tar på ett självklart sätt eget ansvar för ditt arbete, har förmågan att prioritera i arbetsuppgifter och är flexibel vid ändrade förutsättningar. Du planerar din kalender självständigt men utifrån en helhetssyn på verksamheten och utifrån samarbete med kollegor. Där finns också ett intresse för att hitta nya vägar och skapa nya arbetssätt med andra. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Giltigt B-körkort är ett krav då resor förekommer inom länet.
Övrigt om anställningen
Som synpedagog kommer du att arbeta i hela Blekinge men ha din basplacering i Karlskrona där Syncentralen finns.
Schemalagd arbetstid, vardagar, dagtid.
I Region Blekinge erbjuds du även bland annat friskvårdsbidrag och kostnadsfri tillgång till gym.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan!
