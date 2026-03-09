Sylvamo, Nymölla bruk söker Hydraul-Mekaniker
2026-03-09
Sylvamo Nymölla bruk ligger två mil öster om Kristianstad i Bromölla kommun. Bruket tillverkar pappersmassa med magnefitmetoden och obestruket finpapper. Multicopy är vår mest kända produkt. Produktionskapaciteten är 340 000 ton massa och 475 000 ton finpapper.
Är du en person som har sinne för teknisk problemlösning, är noggrann och ansvarstagande? Då kan det här vara tjänsten för dig!
Vad erbjuder vi dig? Hos oss på Sylvamo, Nymölla bruk får du möjligheten att arbeta i ett stort internationellt företag med en tydlig lokal förankring och goda interna utvecklingsmöjligheter. Vi värdesätter våra medarbetares välmående och trygghet genom goda förmåner, kollektivavtal och säkerhet som högsta prioritet i enlighet med vårt motto #peoplebeforepaper.
Vi erbjuder dig en tjänst som hydraul-mekaniker på vår underhållsavdelning där du kommer arbeta med att underhålla och förbättra vår produktionsutrustning. Ett brett och varierande arbete med stor möjlighet till utveckling och lärande. Du kommer omges av erfarna och hjälpsamma kollegor som gärna delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter.
Om tjänsten På avdelningen ansvarar vi för avhjälpande och förebyggande underhåll och huvuduppgiften är hydraul- och pneumatikreparationer. I arbetsuppgifterna ingår felsökning i våra hydraulsystem. Du arbetar även med mekaniska reparationer, svetsning, svarvning, maskinbearbetning, lyftteknik och mycket där till kopplat till industri.
Som hydraul-mekaniker innebär det dagliga arbetet bland annat:
• Teknisk problemlösning.
• Kvalitetssäkring och återrapportering av utförda arbetsuppgifter.
• Planerings- och uppföljningsmöten tillsammans med arbetsledare och planerare i samband med planerade stopp i verksamheten.
• Att vara delaktig vid igångkörning av nyinstallationer/projekt.
• Kontinuerlig beredning och planering av dagligt underhållsarbete.
• Kvalificerade lyft med exempelvis travers, truck och hjullastare
Du kommer även vara delaktig i förbättringsarbete med fokus på ökad säkerhet, tillgänglighet och lönsamhet.
Underhållsavdelningen är en servicefunktion till vår produktion vilket innebär ett nära samarbete med både intern produktionspersonal och externa entreprenörer. Det ställer således höga krav på god förmåga att kommunicera och samarbeta. Som mekaniker arbetar du brett över hela verksamheten och kan därför vid behov hjälpa till utanför det egna befattningsområdet.
Vem är du? Du motiveras av att arbeta med service, problemlösning och felsökning och trivs bäst i ett dynamiskt sammanhang där du får lära dig någonting nytt varje dag. Du är en social och nyfiken lagspelare som tänker efter före du agerar och utför arbete med ett kritiskt granskande förhållningssätt utifrån ett säkerhetsperspektiv.
Som person är du initiativtagande, noggrann och duktig på att prioritera. Arbetsbelastningen är varierande vilket innebär att du behöver vara stresstålig och rationell i krävande situationer. Vi söker även en person med hjärtat på rätt ställe som kan bidra till vår duktiga arbetsgrupp med positivitet och glädje i arbetet.
Dina kunskaper och erfarenheter
• En godkänd gymnasieexamen (krav)
• B-körkort (krav)
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift (krav)
• Minst 2 års yrkesmässig erfarenhet på området (krav)
• Erfarenhet av arbete inom industri, gärna processindustri (meriterande)
• Erfarenhet av arbete med hydraulsystem (meriterande)
• Datorvana (meriterande)
Övrigt Arbetstiderna är förlagda till dagtid och beredskap ingår i tjänsten. Tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar provanställning.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Carl-Johan Francke (Arbetsledare MEK) på telefon 076-116 97 95.
Har du frågor gällande rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta: Rekryterande HR, Elizabeth Evertsson på telefon: 070-223 55 74
Sista ansökningsdag är den 6 april men urval sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan redan nu. Tillsättning kan komma att ske under pågående annonsering.
På Sylvamo värdesätter vi att spegla samhället och anser att kvalitéer som jämn könsfördelning och mångfald är en tillgång för verksamheten. Därför ser vi gärna sökande som bidrar till detta.
