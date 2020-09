Sydkraft Hydropower AB söker Asset Performance Managr t Sundsval - Sydkraft AB - Kontorsjobb i Malmö

Sydkraft AB / Kontorsjobb / Malmö2020-09-02Passion for EnergyVi på Uniper gillar passionerade medarbetare och kollegor. Med passion som drivkraft ser vi till att leverera el med högsta kvalitet till samhälle och industri i Sverige - varje sekund av årets alla dagar. Det är i det personliga engagemanget, i dialog, mångfald och olikheter på jobbet som vi tillsammans levererar samhällsnytta i realtid - och samtidigt fokuserar vår innovationskraft mot framtidens energilösningar. Eller som vi säger: '"Passion for energy". Vi behöver fler som brinner för energi och vill göra skillnad på riktigt. Är du en av dem?The Uniper Way - så arbetar viVåra medarbetare är grunden för Unipers framgång och framtid. Vi arbetar tillsammans och i dialog. Hos oss utvecklas och förstärks kompetens på individnivå. Vi visar entreprenöranda och tar ansvar, i alla delar av koncernen. Vi har en gemensam hållning och värdegrund för hur vi bedriver det dagliga arbetet inom koncernen och i våra olika verksamheter. Vi kallar det "The Uniper Way".Vad vi sökerVi är ett internationellt team på sex personer som är utlokaliserade på Unipers olika geografiska marknader. Vi har ett nära samarbete med våra kraftverk, UGC (Uniper global commodities) och centrala funktioner för att identifiera och leverera projekt som ökar värdet på våra kraftverk. I Sverige utvecklar vi även ett datacenterprojekt för att skapa nya affärsmöjligheter för Uniper. Vi arbetar självständigt på marknaderna med stöd från teamet och resten av Uniper när vi behöver det. Vi söker nu en Asset Performance Manager till vår svenska marknad.Vad kommer du jobba med?Som Asset Performance Manager kommer du att samarbeta med både interna och externa intressenter för att identifiera nya affärsidéer för att få ut det mesta möjliga av förändringarna på marknaden och för Unipers kraftverk och därefter omvandla dessa idéer till verklighet genom att leverera projekt. Detta gör du genom att:Arrangera workshops med olika intressenter för att identifiera nya affärsmöjligheter för företagetTillämpa principer om energiekonomi för att utvärdera och prioritera idéernaHantera projekten för att omvandla idéerna till verklighetUtveckla Unipers datacenterprojekt i Sverige genom att identifiera lämpliga webbplatser, interagera med kommuner angående tillstånd, träffa potentiella kunder samt samordna kontakterna mellan Uniper och dess joint venture-partnerAnvända dina energiekonomiska färdigheter och kunskaper om den svenska marknaden för att stödja andra handels- och affärsutvecklingsteam inom UniperUniper är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därför kommer vi att genomföra eventuell hälsoundersökning inklusive drogtest innan anställning.Vem vi sökerVi söker dig som har en civilingenjörsexamen kombinerad med ekonomi, eller liknande, och minst tre års arbetslivserfarenhet inom energisektorn. Du har god kunskap i Officepaketet och Power-Bi eller Tableau. Vi verkar i en internationell miljö och du behöver därför ha goda muntliga och skriftliga kunskaper i både svenska och engelska.För att kunna identifiera och utvärdera nya projektidéer måste du ha en stark förståelse för energiekonomi och den svenska energimarknaden. Du är angelägen om att lära dig mer när marknaderna förändras och när du möter för dig nya frågeställningar och verksamhetsområden. Du bör också kunna presentera dina idéer och business case på ett tydligt och strukturerat sätt.För att lyckas i rollen behöver du ha god kommunikationsförmåga och sociala färdigheter eftersom arbetet innebär många interna och externa kontakter. Rollen innebär självständigt arbete och du behöver vara en uppstartare som driver nya idéer framåt. Du kommer arbeta med många projekt parallellt och behöver därför både kunna hantera din egen tid såväl som att samordna med andra.Tjänsten är lokaliserad i Malmö eller Sundsvall men innebär också resor till Unipers svenska kraftverk och kontor samt Unipers huvudkontor i Düsseldorf.2020-09-02Sista dag att ansöka är 2020-09-20Sydkraft ABHans Michelsensgatan 221120 Malmö5343414