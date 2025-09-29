Swedsnus.nu Sverige AB söker Maskinoperatör
2025-09-29
Swedsnus - En ledande aktör inom snustillverkning
Swedsnus är ett innovativt och hållbart företag som specialiserar sig på snustillverkning. Vi har länge varit en av marknadens mest pålitliga leverantörer av kvalitetsprodukter och vi strävar ständigt efter att förbättra våra produkter, processer och arbetsmetoder.
Vårt fokus ligger på att erbjuda snus av högsta kvalitet och vi är stolta över att använda moderna produktionsmetoder samt hållbara och ansvarsfulla materialval. Swedsnus har en stark förankring i tradition och hantverk, men vi är också öppna för nya idéer och teknologier som kan hjälpa oss att utvecklas och hålla oss i framkant på marknaden.
Vårt team
Swedsnus består av ett dedikerat team som arbetar tillsammans för att uppnå gemensamma mål. Vi tror på ett öppet och inkluderande arbetsklimat där varje individ har möjlighet att utvecklas och bidra till företagets framgång. Vårt team är nyckeln till vår långsiktiga framgång och vi värderar engagemang, kompetens och samarbetet mellan alla våra medarbetare.
Framtiden för Swedsnus
Vi ser ljust på framtiden och är fast beslutna att fortsätta växa och utvecklas. Genom att kombinera tradition med innovation och genom att ständigt arbeta med hållbarhet och kvalitet, strävar vi efter att vara en ledande aktör på snusmarknaden, både nationellt och internationellt.
Tjänstebeskrivning
Vi söker nu en engagerad och noggrann Maskinoperatör till Swedsnus, ett ledande företag inom snustillverkning. Är du en person med tekniskt intresse, som trivs med att arbeta praktiskt och vill vara en del av en dynamisk och framåtskridande arbetsplats? Då kan det här vara tjänsten för dig!Arbetsuppgifter
• Säkerställa att produktionen sker enligt fastställda kvalitetsstandarder
• Utföra löpande underhåll och enklare felsökningar på maskiner
• Arbeta med säkerhet och följa företagets rutiner och riktlinjer
• Rapportera avvikelser och föreslå förbättringar för att optimera produktionenKvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är praktiskt lagd och har tekniskt intresse
• Är noggrann och kvalitetsmedveten
• Har en problemlösande och ansvarstagande inställning
• Har goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
Meriterande om du:
• Har erfarenhet av att arbeta som maskinoperatör eller inom industri
• Har erfarenhet från livsmedelsproduktion
• Har tidigare erfarenheter av att jobba med merz-maskiner eller andra snustillverknignsmaskiner.
Vad erbjuder vi dig?
Vi erbjuder:
• En spännande och utvecklande arbetsmiljö i ett växande företag
• Möjligheter till kompetensutveckling och utbildning
• Ett engagerat och positivt team
• En konkurrenskraftig lön
Arbetet är förlagt på dagtid 7-16.
Låter detta intressant?
Vår samarbetspartner i den här rekryteringen är rekryteringsföretaget NearYou. Har du frågor, så tveka inte att ringa kandidatansvarig Ida Blom tel 0702 - 69 23 32. Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast. I den här rekryteringen kommer vi arbeta med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan!
Om NearYou
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering. Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
