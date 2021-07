Swedol Jönköping söker Butikschef - Retail Recruitment Sverige AB - Ekonomijobb i Jönköping

Retail Recruitment Sverige AB / Ekonomijobb / Jönköping2021-07-06Sedan 1 april 2020 är Swedol en del av Momentum Group och bildar tillsammans med TOOLS ett gemensamt affärsområde för verktyg, förnödenheter, arbetskläder och skydd. Momentum Group är en av de ledande återförsäljarna av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Den sammanslagna koncernen omsätter drygt 9 miljarder SEK per år, varav det sammanslagna affärsområdet för verktyg, förnödenheter, arbetskläder och skydd svarar för cirka 8 miljarder SEK. Momentum Group är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap.TOOLS gör kundens vardag enklare, säkrare och mer lönsam genom att leverera kompetens och rådgivning kring produkter och tjänster inom främst verktyg och maskiner, arbetskläder, skyddsutrustningar, fastighetsprodukter och arbetsplatsutrustningar.Swedol är multispecialisten på verktyg, yrkeskläder och skydd. Vi erbjuder ett brett kvalitetssortiment av produkter, tjänster, verkstad och rådgivning för yrkesfolk - allt på ett ställe. Kunderna finns huvudsakligen inom bygg och anläggning, industri och verkstad, åkeri och transport, jord- och skogsbruk och offentlig service.Tillsammans utgör Swedol och TOOLS affärsområdet Verktyg, Förnödenheter, Arbetskläder & Skydd. Mer information om samgåendet kan du läsa om på www.swedoltools.se. Sedan 1 april 2020 är Swedol en del av Momentum Group och bildar tillsammans med TOOLS ett gemensamt affärsområde för verktyg, förnödenheter, arbetskläder och skydd.Är du en affärsorienterad Butikschef som vill jobba med B2B i butik? Vi söker dig som vill arbeta i ett företag med korta beslutsvägar, hög service och med goda framtidsutsikter!Som butikschefÄr du ansvarig för försäljning och personalen i butikenDu ser till att skapa en levande butik med aktiviteter och exponeringar tillsammans med dina medarbetareDu säkerställer ett välfungerande och effektivt team med rätt kompetenser och inställningDu leder aktivt och engagerat och ansvarar för att maximera butikens resultatDu sätter mål, följer upp, åtgärdar och rapporterar till regionchef vid avvikelserDu ska även aktivt kunna presentera Swedol för kunder inom ditt närområde och skapa kundrelationer med våra kundsegment: industri & verkstad, bygg & anläggning, offentlig verksamhet, åkeri & transport eller jord- & skogsbruk. Till din hjälp har du engagerade medarbetare, utesäljare, innesäljare, central marknadsföring och support från huvudkontoret. Du rapporterar direkt till regionchefen.Vi söker dig som har:Erfarenhet från detaljhandeln eller B2B-branschen som butikschefTidigare framgångsrik erfarenhet av att leda och utveckla andra människorTekniskt intresseradSäljorienteradBranschvana är meriterandeSom person:Du har ett starkt och utpräglat säljfokus, kunden är alltid nr 1 för digDu är initiativrik och tycker om kundkontakter, motiverar din personal och är tävlingsinriktadDu är en ledare som inte är rädd att ta obekväma beslutDu har ett stort driv och engagemang. Som person är du empatisk, ordningsam och stresståligVi erbjuderEtt mycket intressant och omväxlande arbete där det finns stora möjligheter till personlig utveckling och möjlighet att påverka då ditt arbete kommer att vara avgörande för tillväxten i butiken.I samband med denna rekrytering samarbetar Swedol med Retail Recruitment. Frågor besvaras av ansvarig rekryteringskonsult Olle Mikkelsen.2021-07-06Vänta inte med att skicka oss din ansökan då vi rekryterar fortlöpande och tillsättning kan ske innan ansökningstiden löpt ut. Sök via vår hemsida, vi tar inte emot ansökningar via e-post.I rekryteringsprocessen kan vi komma att tillämpa personlighetstest, kreditupplysning samt utdrag från belastningsregistret.Välkommen till Swedol!Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFastSista dag att ansöka är 2021-07-31Retail Recruitment Sverige AB5850634