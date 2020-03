Swedol i Veddesta söker Butikschef - Retail Recruitment Sverige AB - Chefsjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Retail Recruitment Sverige AB

Retail Recruitment Sverige AB / Chefsjobb / Stockholm2020-03-03Swedol är den professionella användarens multispecialist. Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt. Swedol är en del av Swedolkoncernen.Vi har webbhandel och cirka 100 butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland under varumärkena Swedol, Grolls, Univern och Nima. Kunderna finns huvudsakligen inom områdena Bygg och anläggning, Industri och verkstad, Åkeri och transport, Jord- och skogsbruk samt Offentlig service.Sammantaget omsätter bolagen i Swedolkoncernen cirka 3 miljarder kronor år 2017 och har cirka 900 anställda.Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Mid Cap-lista.Som butikschef:* Är du ansvarig för försäljning och personalen i butiken* Ser du till att skapa en levande butik med aktiviteter och exponeringar tillsammans med dina medarbetare* Säkerställer du ett välfungerande och effektivt team med rätt kompetenser och inställning* Leder du aktivt och engagerat och ansvarar för att maximera butikens resultat* Sätter du mål, följer upp, åtgärdar och rapporterar till regionchef vid avvikelseDu ska även aktivt kunna presentera Swedol för kunder inom ditt närområde och skapa kundrelationer med våra fyra kundsegment: åkeri/transport, jord/skogsbruk, industri/verkstad samt bygg/anläggning. Till din hjälp har du engagerade medarbetare, utesäljare, central marknadsföring och support från huvudkontoret. Du rapporterar direkt till regionchefen.Vi söker dig som:* Har erfarenhet från detaljhandeln eller b2b-branschen som butikschef* Tidigare framgångsrik erfarenhet av att leda och utveckla andra människor* Är tekniskt intresserad* Är säljorienterad* Branschvana är meriterandeSom person:* Du är initiativrik och tycker om kundkontakter, motiverar din personal och är tävlingsinriktad* Du är en ledare som inte är rädd att ta obekväma beslut* Du har ett stort driv och engagemang. Som person är du empatisk, ordningsam och stresståligVi erbjuder:Ett mycket intressant och omväxlande arbete där det finns stora möjligheter till personlig utveckling och möjlighet att påverka då ditt arbete kommer att vara avgörande för tillväxten i butiken. Din arbetstid kommer att förläggas till vardagar, butikens öppettider är vardagar 06:30-17 och lördagar 10-14I samband med denna rekrytering samarbetar Swedol med Retail Recruitment. Frågor besvaras av ansvarig rekryteringskonsult Malin Karlsson, 0705 - 08 43 40 malin.karlsson@retailrecruitment.se 2020-03-03Vänta inte med att skicka oss din ansökan då vi rekryterar fortlöpande och tillsättning kan ske innan ansökningstiden löpt ut. Sök via vår hemsida, vi tar inte emot ansökningar via e-post.Välkommen till Swedol!Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFastSista dag att ansöka är 2020-03-12Retail Recruitment Sverige AB5130483