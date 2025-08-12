Swedbank söker en Software Engineer inom BI-området
2025-08-12
Är du en passionerad utvecklare som älskar att samarbeta och skapa innovativa, hållbara tekniska lösningar? Vi söker nu en Software Engineer inom BI-området till vårt kunds dynamiska team på Swedbank! Bli en del av en framåtblickande arbetsmiljö där din expertis kan göra verklig skillnad. Ta chansen att forma framtidens teknik med oss - ansök idag!
OM TJÄNSTEN
Swedbank är en av Sveriges ledande banker. I rollen som Software Engineer kommer ditt närmsta team sitta i både Stockholm och Umeå. Det är ett engagerat och kompetent team som jobbar med spännande, hållbara tekniska lösningar. Din arbetsmetod kommer att vara agil, och du kommer att samarbeta nära dina kollegor. I rollen får du möjlighet att både påverka och utvecklas, vilket ger dig en chans att växa professionellt. Du kommer att arbeta i rollen som Software Engineer med fokus på BI-området.
Du erbjuds
• Ett företag med värderingar som öppen, enkel och omtänksam.
• En tillsvidareanställning hos Academic Work med en fast månadslön.
ARBETSUPPGIFTER

Dina arbetsuppgifter
• Utveckla och förbättra Swedbanks Data Warehouse-lösningar.
• Arbeta med SQL-utveckling och implementering av ETL-processer.
• Samverka med olika team och intressenter för att säkerställa att lösningar uppfyller affärsbehoven.
• Bidra till att effektivisera och optimera datalagerarkitekturen genom att identifiera förbättringsmöjligheter.
• Delta i och stödja den agila utvecklingsprocessen.
VI SÖKER DIG SOM
• Akademisk examen inom ett relevant område.
• Några års arbetslivserfarenhet inom utveckling och BI-området.
• God kunskap och erfarenhet av Teradata, Mainframe och ETL-verktyg (Informatica Powercenter).
• Mycket god erfarenhet av SQL-utveckling och databasutveckling.
• Van att arbeta i agila miljöer, gärna med SAFe som ramverk.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Förmåga att kommunicera effektivt och ta beslut i en lagmiljö.
• Ett starkt driv och nyfikenhet att ständigt lära dig nytt och förbättra arbetssätt.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Ersättning
