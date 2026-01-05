SW Architect inom Embedded Systems
2026-01-05
Vill du ta nästa steg i din karriär och bli en nyckelperson i utvecklingen av våra inbyggda system? Hos oss får du chansen att växa, påverka och arbeta med teknik i en global miljö. Du blir en del av ett innovativt team, där du utvecklar lösningar som driver vår plattform och teknik framåt.
Om rollen I rollen som Software Architect ansvarar du för mjukvaruarkitekturen i våra inbyggda system. Du definierar och upprätthåller arkitekturen, översätter produktkrav till hållbara mjukvarulösningar och leder designbeslut kring kommunikationsprotokoll, säkerhetsfunktioner, motorstyrning och systemintegration. Du sätter riktlinjer för utvecklingsmetoder och verktyg, ser till att mjukvaran följer relevanta säkerhetsstandarder och dokumenterar arkitektur och gränssnitt. Rollen innefattar även operativ programmering, att driva förbättringar av mjukvarans tillförlitlighet och prestanda samt håller dig uppdaterad om nya teknologier, ramverk och verktyg för att förbättra utvecklingseffektiviteten.
Du arbetar från vårt kontor i Jönköping och samarbetar nära systemingenjörer, mjukvaruutvecklare, hårdvaruingenjörer och produktchefer, både lokalt och med kollegor i vårt globala utvecklingsteam. Tillsammans säkerställer ni att tekniska beslut går hand i hand med affärs- och produktmål. Du rapporterar till R&D Manager.
Din profil Vi tror att du idag arbetar som mjukvaruingenjör eller systemarkitekt och är redo att ta nästa steg. Du har en examen inom datateknik, elektroteknik, datavetenskap eller liknande och erfarenhet av utveckling av inbyggd mjukvara. Du har goda kunskaper i C/C++. Det är meriterande om du har erfarenhet av kommunikationsprotokoll som LIN, UART, I2C, SPI och Bluetooth, liksom förståelse för motorstyrning, signalbehandling och säkerhetskritisk mjukvara. Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är social och framåt med ett genuint tekniskt intresse. Du har stark problemlösningsförmåga och ett analytiskt tänkande som hjälper dig att hitta lösningar på komplexa utmaningar. Du är kommunikativ och pedagogisk i tekniska diskussioner och har en naturlig ledarskapsförmåga. Vi värdesätter att du är proaktiv och lösningsorienterad, med förmåga att driva förbättringar och inspirera andra.
Vi erbjuder På ROL är korta beslutsvägar och delaktighet en central del av vår företagskultur. Vi eftersträvar personer som engagerar sig tillsammans med sina medarbetare för att förstärka vår kultur, höja motivationen och främja inkludering. Tillsammans skapar vi en framtid som vi är stolta över.
Visst låter detta som en spännande tjänst! Välkommen med din ansökan.
I denna rekrytering samarbetar ROL med Stella Rekrytering & Ledarskap. Information om tjänsten lämnas av Jennifer Djureholt, 0702 09 16 93 eller Magnus Ryberg, 0702 71 69 77. Ansökningar hanteras löpande så vänta inte med att söka.
Om ROL ROL är en entreprenörsdriven global marknadsledare inom ergonomiskt optimerade kontorsmöbler och lösningar för detaljhandeln. Vår expertis inom design, ingenjörskonst, tillverkning och teknologi säkerställer ändamålsanpassade lösningar av överlägsen kvalitet för inspirerande och hållbara miljöer där vi bor, arbetar, handlar och umgås. ROL grundades i Sverige 1985. Med en omsättning som överstiger 2,1 miljarder SEK och ett diversifierat team på 940 yrkesverksamma över hela världen gör vi skillnad inom branscherna. Våra expansiva marknader i Norden, Litauen, Kina, Italien, Tyskland, Storbritannien och USA gör att vi kan etablera en global räckvidd samtidigt som vi bibehåller en stark lokal närvaro. www.rolgroup.com Ersättning
