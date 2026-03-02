Svetsuppdrag för industri och tillverkning
Uniflex AB / Svetsarjobb / Varberg Visa alla svetsarjobb i Varberg
2026-03-02
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Varberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Härryda
, Bollebygd
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-02Om tjänsten
Vi söker nu en erfaren svetsare för uppdrag inom industri och tillverkning. Tjänsten passar dig som har god teknisk förståelse, är kvalitetsmedveten och trivs i en produktionsmiljö där noggrannhet, precision och säkerhet är avgörande.
I rollen kommer du att arbeta med svetsning och sammanfogning av olika typer av stålkonstruktioner och komponenter.
Arbetet sker utifrån ritningar och tekniska underlag och kan innefatta montering, fogberedning, svetsning, slipning, efterbearbetning samt kontroll och kvalitetsgranskning av färdiga detaljer. Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor i produktionsteamet.
Arbetet kan omfatta olika svetsmetoder såsom MIG/MAG, TIG och MMA, beroende på projekt och material. Erfarenhet av svetsning i svart material, rostfritt och aluminium är meriterande.
Vi söker dig som har erfarenhet av svetsning inom industri eller tillverkning och är van att arbeta efter ritningar. Du har god materialkännedom och ett öga för kvalitet. Det är viktigt att du är ansvarstagande, noggrann och har ett högt säkerhetstänk.
Vem är du?Kvalifikationer
• Erfarenhet av svetsning inom industri/tillverkning
• Kunskap i ritningsläsning
• Erfarenhet av en eller flera svetsmetoder (MIG/MAG, TIG eller MMA)
• Goda kunskaper i svenska
• Förmåga att arbeta självständigt och i team
Meriterande är giltiga svetslicenser samt erfarenhet av travers eller truck.
Om verksamheten
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar. Urvalet sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden har löpt ut.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5733". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se/ Jobbnummer
9770182