Svetsoperatör
Ikett Personalpartner AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Lund Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Lund
2026-06-15
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Lund
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-15Om tjänsten
Vi söker nu en medarbetare inom mekanisk svetsning till en av våra kunder i Lund. Du kommer att arbeta i en varierad roll där svetsning kombineras med maskinhantering och produktionsarbete.
Arbetet innefattar TIG-svetsning, övervakning och justering av maskiner samt löpande kvalitetskontroller. Du kommer att arbeta utifrån ritningar och instruktioner för att säkerställa att produktionen håller hög kvalitet och effektivitet. Rollen passar dig som har erfarenhet från tillverkningsindustrin och trivs med ett arbete där du får kombinera svetsning med maskinhantering.
Start: Vecka 34
Arbetstider: Dagtid
Goda lönenivåer!Profil
Meriterande:
– Erfarenhet av TIG-svetsning
– Vana att styra, ställa in och justera maskiner
– Erfarenhet av CNC-styrda maskiner
– Erfarenhet av kvalitetskontroller och mätteknik
– Truckkort
– Traverskort
– B-körkort
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134)
Aklejavägen 6 (visa karta
)
371 54 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Elsa Ingemansson elsa.ingemansson@ikett.com Jobbnummer
9964714