Svetslärare sökes till Montico i Växjö
Montico HR Partner AB / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Växjö Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Växjö
2025-08-08
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Montico HR Partner AB i Växjö
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-08Om tjänsten
Är du redo att forma framtidens svetsare? Vi på Montico söker nu en engagerad och passionerad Svetslärare till vår utbildningsverksamhet i Växjö. Om du brinner för att inspirera och vägleda vuxna studerande mot en karriär inom tillverkningsindustrin, kan detta vara den perfekta rollen för dig.Dina arbetsuppgifter
Som Svetslärare kommer du att ha en central roll i våra studerandes utveckling. Du kommer att undervisa och instruera inom både praktiska och teoretiska moment inom yrkesområdet. Med din erfarenhet och expertis blir du en viktig förebild som hjälper våra studerande att utveckla de färdigheter som behövs på arbetsmarknaden.
I dina arbetsuppgifter ingår att:
• Planera, genomföra och följa upp undervisningen för att säkerställa att varje individ når sina mål.
• Fungera som mentor och stödja våra studerande under deras arbetsplatsförlagda lärande.
• Bidra aktivt till utvecklingen av vår utbildningsverksamhet.
Hos oss får du möjlighet att verkligen göra skillnad. Genom att vara en del av vår utbildningsverksamhet bidrar du till att forma framtidens svetsare och säkerställer tillväxten inom svensk tillverkningsindustri. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö där din utveckling är lika viktig som våra studerandes.
Vi söker dig som
Vi söker dig som har ett genuint tekniskt intresse och en stark vilja att dela med dig av din kunskap. Du har en pedagogisk ådra och förmåga att anpassa din undervisning till varje individs behov. Ditt samarbetsinriktade och nyfikna förhållningssätt gör dig till en uppskattad kollega och mentor.Kvalifikationer
• Minst 3 års yrkeserfarenhet av kvalificerat svetsarbete
• B-körkort och flytande svenska
Meriterande:
• Yrkeslärarexamen
• Erfarenhet av att utbilda inom svetsteknik
• IWS-certifikat
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba hos oss på Montico: https://www.montico.se/om-oss/jobba-med-oss/ Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "10784". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montico Hr Partner AB
(org.nr 556580-6741), http://www.montico.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Montico AB Kontakt
Anel Aljicevic anel.aljicevic@montico.se +46 470 59 26 77 Jobbnummer
9450248