Svetskunnig Servicetekniker, Envac Scandinavia AB - Addilon AB - Maskinreparatörsjobb i Stockholm

Addilon AB / Maskinreparatörsjobb / Stockholm2020-08-26Är du vår nya Svetskunniga Servicetekniker? Trivs du med att arbeta praktiskt och att lära dig nya saker? Vill du bli en del av ett härligt team och samtidigt bidra till en bättre miljö och förbättra livskvaliteten i städerna? Hos Envac erbjuds du en varierad roll där ingen annan dag är den andra lik.I rollen som Svetsande Servicetekniker är ditt ansvar att se till att det dagliga flödet i anläggningarna hos Envacs kunder fungerar väl. Detta innebär att du från Envacs Service driftledning blir tilldelad uppdrag ute hos kunderna, som du sedan åker till för att lösa så att anläggningen fungerar igen. Konkreta arbetsuppgifter är att sköta driften av sopsugsanläggningar vilket innebär förebyggande service samt underhåll och reparationer av befintliga anläggningar. Reparationsarbetet innefattar bla svetsning inuti rör. Därtill förekommer administrativa uppgifter såsom dokumentation kring utfört arbete. Kontoret ligger i Hammarby Sjöstad.2020-08-26Envac är ett av de ledande miljöteknikföretagen i Sverige med mer än 50 års erfarenhet inom automatiserad avfallshantering. Vi uppfann sopsugen, dvs vakuumteknik för avfallshantering i början av 1960-talet och idag finns systemet installerat över hela världen - i bostadsområden, affärscentra, stadskärnor, industrikök, sjukhus och flygplatser. Med 35 kontor i 22 länder i Europa, Mellanöstern, Asien samt Nord- och Sydamerika är vi världsledande inom automatiserad avfallshantering. Envac är ett helägt (100%) dotterbolag till Stena Adactum AB, ett företag inom Stena Sfären. På Envac arbetar vi tillsammans för att underlätta för varandra, där gemenskap, öppenhet, driv, lösningsfokus, framåtanda och frihet under ansvar är några av recepten för att bibehålla och rekrytera nya drivna medarbetare. Läs mer om oss på www.envac.se Avslutad gymnasial utbildningErfarenhet av svetsningTekniskt intresseArbetslivserfarenhet av ett praktiskt arbete ex servicetekniker, verkstadsarbete eller från avfallsbranschenGod svenska i tal och skriftB-körkortPersonlighetFör att trivas i rollen ser vi att du har teknikintresse och gillar att arbeta praktiskt och gärna med en svets i handen! Du är lösningsinriktad och förstår vikten av ett väl genomfört arbete. Du gillar att arbeta i team men kan också arbeta ensam under eget ansvar. Vissa moment kräver att du har förmåga att arbeta i trånga utrymmen där det också kan vara smutsigt och förekomma avfallslukt. Har du glimten i ögat och gillar humor- då är du den vi söker!Vi samarbetar med Addilon i denna rekrytering. Din ansökan (CV och personligt brev) skickar du in snarast via länken nedan. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Frågor om tjänsten besvaras vardagar 9.00-10.00, 010-207 01 50 (menyval 3)Sökord: svetsare, svetsning, underhållstekniker, servicetekniker, service, industri, fastighet, bygg, el, fastighetskötare, ventilationstekniker, fordonsmekaniker, hydraulik, pneumatik, mekanik, verkstadsmekanikerVaraktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratEnligt överenskommelse.Sista dag att ansöka är 2020-08-31Addilon AB5333708