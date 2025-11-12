Svetskoordinator till Valmet
Har du erfarenhet av svets- och kvalitetsfrågor, och god kunskap inom produktionsteknik? Söker du ett nytt, stimulerande och utvecklande arbete i en internationell miljö med engagerade kollegor hos ett teknikledande företag? Då kan detta vara möjligheten för dig att utvecklas tillsammans med Valmet!
Om företaget
Valmet är den ledande globala utvecklaren och leverantören av teknik, automation och service inom massa-, pappers- energiindustrin. De ingår i en större koncern och levererar anläggningar, utrustning, processlösningar, service och experthjälp till pappersbruk, kemiska och mekaniska massabruk, fiberboard och energiindustri över hela världen. Företaget har en stor kundbas i Skandinavien där tre av fyra svenska pappersbruk är levererade av Valmet.
Valmet söker en Welding Coordinator till deras Produktions- och Serviceverkstad i Göteborg/Torslanda. Här är de specialiserade på reparation, service/underhåll och uppgradering av sodapannor, andra typer av vattenrörspannor, samt tryckkärl och rörinstallationer. Deras viktigaste tillverkningsprocesser är både manuell och maskinell svetsning samt tubbockning.Publiceringsdatum2025-11-12Dina arbetsuppgifter
I rollen som Welding Coordinator kommer du att arbeta i team med deras arbetsledare, QC-personal och specialister på oförstörande provning för att säkerställa att arbetet i verkstaden följer applicerbara normer, direktiv och även kvalitetssäkras. Du ansvarar för att svetsplaner, WPS:er och svetsarprövningar uppfyller gällande krav. Du är även drivande i att identifiera förbättringar samt nya krav gällande WPQR och produktstandarder. I tjänsten ingår även att driva arbetet med ständiga förbättringar gällande svetsprocesser, metoder och arbetssätt. Detta inkluderar felsökning i processer samt utvärdering av ny utrustning.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Teknisk eftergymnasial utbildning
Minimum IWS-diplom
Obehindrade kunskaper på svenska och engelska, muntligt som skriftligt
Goda kunskaper i Office-paketet
Som person är du driven, målmedveten och samtidigt lyhörd och prestigelös. Ditt arbetssätt kännetecknas av tydlighet, struktur och noggrannhet. Du planerar och driver ditt arbete med fokus på kvalitet, även under snabbt föränderliga förutsättningar. Du trivs med att skapa nya kontakter både internt och externt och vårdar dessa med din goda kommunikationsförmåga.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Torslanda, Göteborg Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
