Svetsare | Volvo CE | Braås
Lernia Bemanning AB / Svetsarjobb / Växjö
2025-11-14
Vi söker skickliga svetsare till Volvo CE i Braås. Här får du chansen att arbeta med avancerad teknik och bli en del av ett innovativt team som bidrar till att forma framtidens transportlösningar. Ta steget och utveckla din karriär hos en ledande aktör inom fordonsindustrin.
Som svetsare kommer du att arbeta med att utföra olika typer av svetsarbeten enligt ritningar och specifikationer för vår kund. Du ansvarar för att säkerställa högsta kvalitet och precision i ditt arbete, samt för att följa säkerhetsföreskrifter och arbetsmiljöstandarder. Du kommer även att delta i underhåll och kalibrering av svetsutrustning, och samarbeta nära med andra teammedlemmar för att nå gemensamma mål och deadlines. Arbetstiden är 2-skift.
Om dig
Formell kompetens
• Dokumenterad erfarenhet av svetsning
• Goda kunskaper i MIG/MAG- och TIG-svetsning
• Genomgången relevant utbildning inom svetsning
• Grundläggande förståelse för tekniska ritningar och materialhantering
• Verkstadserfarenhet
• Goda kunskaper i svenska, tal och skrift
• Traverskort
• Truckkort A1-B4, D1
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
