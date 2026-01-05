Svetsare | Volvo Bussar | Uddevalla
2026-01-05
Volvo Bussar söker just nu skickliga svetsare i Uddevalla som vill ta nästa steg i sin karriär. Här får du chansen att arbeta i en dynamisk miljö där precision och kvalitet står i fokus, tillsammans med ett dedikerat team. Är du redo för en ny utmaning? Då är detta jobbet för dig!Publiceringsdatum2026-01-05Om tjänsten
Som svetsare på Volvo Bussar kommer du främst att arbeta med manuell MIG/MAG-svetsning av bussramar, chassin och andra bärande konstruktioner. Arbetet innebär att läsa och följa ritningar, utföra svetsmoment med hög precision samt montera och sammanfoga metallkomponenter som utgör själva stommen i bussarna. Rollen kräver noggrannhet, teknisk förståelse och förmågan att arbeta ansvarsfullt i en industrimiljö där både tempo och kvalitet är viktigt. Arbetet är förlagt på dagtid.
Om digFormell kompetens
Relevant utbildning inom svetsning
B-körkort
Förmåga att läsa och förstå tekniska ritningar
God kommunikationsförmåga
Förståelse för säkerhetsföreskrifter
Meriterande
Tidigare arbetserfarenhet av MIG/MAG-svetsning
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Hanna Avonds på följande mail hanna.avonds@lernia.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013) Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Kontakt
Joakim Karlsson joakim.karlsson@lernia.se Jobbnummer
9669917