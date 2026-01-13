Svetsare/Verkstadsarbetare

Rostikt AB / Svetsarjobb / Alingsås
2026-01-13


Vi letar efter en ny medarbetare!
Vi tillverkar trädgårdsprodukter av cortenstål.
Försäljningen sker via vår webshop: www.rostikt.se
Vi utför även legotillverkning mot industrin.
Maskinparken består bland annat av laserskärare, kantpress och vals.

Publiceringsdatum
2026-01-13

Dina arbetsuppgifter
Bearbetning av plåt från ark till färdig produkt. Detta innefattar:
Svetsning - MIG
Kapning
Kantpressning
Valsning
Då produkterna skickas ingår även paketering i arbetsuppgifterna.
Meriter och erfarenhet:
Personen vi söker behöver ha kunskaper inom svets och plåtbearbetning. Vi letar efter en person som är noggrann och har lätt för att samarbeta med andra. Personligheten väger tyngre än erfarenheten.
Vi kommer under hösten 2026 flytta verksamheten från Alingsås till Sandared.
Urval sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
E-post: ekonomi@rostikt.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Rostikt AB (org.nr 559233-9252)
Lärkvägen 4 (visa karta)
441 40  ALINGSÅS

Jobbnummer
9680746

