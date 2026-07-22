Svetsare till Xylem i Göteborg
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2026-07-22
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Är du en skicklig TIG-svetsare som söker nästa steg i karriären? Just nu söker Manpower erfarna TIG-svetsare till ett Xylem i Göteborg. Här får du arbeta med kvalificerad svetsning i modern verkstadsmiljö, utvecklas inom ditt yrke och bli en viktig del av ett framgångsrikt industriteam.
Den här tjänsten är ett samarbete mellan oss på Manpower och Xylem. Du kommer att bli anställd av oss på Manpower men arbeta på plats hos Xylem i Hisings Backa.
Tjänsten är placerad i Hisings Backa, Göteborg och är ett långsiktigt uppdrag på heltid med start omgående eller enligt överenskommelse. Arbetstiderna är förlagda under dagtid måndag till fredag.
Om jobbet
Vill du ta nästa steg som TIG-svetsare inom industrin? Som konsult via Manpower hos Xylem får du arbeta med kvalificerad TIG-svetsning i rostfritt stål och aluminium i en modern och utvecklande industrimiljö. Rollen passar dig som vill kombinera verkstadsarbete med montage och installation ute hos kund, vilket ger en varierad och stimulerande arbetsdag.
Du blir en viktig del av produktionen och leveransen, där fokus ligger på hög kvalitet, precision och säkerhet. Här får du möjlighet att utvecklas inom avancerad svetsning, samtidigt som du arbetar i ett engagerat team hos ett välkänt industriföretag.Publiceringsdatum2026-07-22Dina arbetsuppgifter
TIG-svetsning i rostfritt stål och aluminium
Svetsning av rör i olika dimensioner (ca 100-300 mm samt mindre rör)
Arbete i verkstadsmiljö samt montage och installation ute hos kund
Den vi söker
Vi söker dig som är en erfaren och självgående TIG-svetsare med stark känsla för kvalitet och noggrannhet. Du är trygg i din yrkesroll och trivs med att arbeta både i produktion och ute på fältet.Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av TIG-svetsning
B-körkort
Flytande svenska i tal och skrift
Information om bakgrundskontroll
I enlighet med våra kunders krav genomförs i denna rekrytering en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret som en del av anställningsprocessen. Genom att ansöka till tjänsten samtycker du till att vi får använda dina personuppgifter för detta ändamål.
Den information som inhämtas motsvarar uppgifter ur polisens brotts- och belastningsregister. Uppgifterna laddas inte ner, lagras inte och används endast för bedömning kopplat till aktuell tjänst.
Samtycke är frivilligt och kan återkallas när som helst. Notera att giltigt samtycke krävs för att kunna slutföra rekryteringsprocessen.
Vad kan Manpower erbjuda dig?
Som konsult hos Manpower har du alla möjligheter att forma din framtid utifrån din kompetens, dina behov och dina önskemål. Vi samarbetar med många populära arbetsgivare och kan öppna dörrarna till nya, spännande uppdrag. Du får en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
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För att söka tjänsten klickar du på knappen "Ansök nu". Vid tekniska frågor kring din ansökan vänligen kontakta teknisk support på 0771-559910, öppet helgfria vardagar 07:00 - 18:00.
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta uppdraget så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.
Notera att vi med hänsyn till GDPR inte tar emot ansökningar via e-post.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Manpower Aktiebolag
(org.nr 556348-1588)
Fabriksgatan 1, 412 50 Göteborg (visa karta
)
412 50 GOTHENBURG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Manpower AB Kontakt
Contact
Mathilda Larsson mathilda.larsson@manpower.se Jobbnummer
10008884