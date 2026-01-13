Svetsare till Volvo CE i Braås
2026-01-13
Om tjänsten
Som svetsare hos Volvo i Braås kommer du att arbeta med tillverkning av dumprar där du svetsar ihop komponenter med MIG/MAG- och robotsvetsning. Du kommer att arbeta både självständigt och i team, där samarbete och precision är avgörande för att uppnå felfria produkter. Tjänsten är en visstidsanställning hos Adecco, med goda möjligheter till förlängning. Arbetet är på heltid och arbetstiden är förlagd till 2-skift.
Om dig
Vi söker dig som är strukturerad, driven och har ett kvalitetstänk. Det är viktigt att du har en god samarbetsförmåga samtidigt som du kan arbeta självständigt. Det är centralt att du trivs med att arbeta fysiskt med kroppen då många praktiska och fysiska moment ingår i arbetsuppgifterna. Som uthyrd konsult får du en möjlighet i att bidra till bättre arbetsprocesser, utveckla nya produkter och forma en hållbar framtid hos våra kunder. Vi värdesätter rätt inställning och viljan att omfamna ny teknik och effektiva arbetsmetoder.
Viktigt för tjänsten:
• Gymnasieutbildning eller liknande utbildning inom svets alternativt arbetslivserfarenhet av svetsning
• Godkänt i matte 1, svenska 1 och engelska 5
Meriterande:
• Tidigare erfarenhet av robotsvetsning
• Tidigare erfarenhet av programmering
• Tidigare erfarenhet av kantpressning
• B-körkort
• Truckkort
• Teknikintresse
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Bakgrundskontroll kommer att genomföras på samtliga slutkandidater i processen.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Olivia Sjöberg via Olivia.Sjoberg@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
