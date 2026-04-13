Svetsare till Volvo CE i Braås
Adecco Sweden AB / Svetsarjobb / Växjö Visa alla svetsarjobb i Växjö
2026-04-13
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Växjö
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige
Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar via hemsidan. Ansökningar via mail hanteras ej. Publiceringsdatum2026-04-13Om tjänsten
Vill du arbeta i en teknisk och modern produktionsmiljö där precision, laganda och kvalitet står i centrum? Som svetsare hos Volvo CE i Braås blir du en viktig del av tillverkningen av deras välkända dumprar som används över hela världen. Här arbetar du med både MIG/MAG-svetsning och robotsvetsning, vilket ger dig en varierad vardag med möjlighet att utveckla din tekniska kompetens. Du kommer att arbeta både självständigt och i team, där noggrannhet och samarbete är avgörande för att skapa produkter som håller toppklass. Tjänsten är en visstidsanställning hos Adecco, med goda möjligheter till förlängning. Arbetet är på heltid och arbetstiden är förlagd till 2-skift.
Om dig
Vi söker dig som är strukturerad, lösningsorienterad och har ett genuint kvalitetstänk. Du trivs med att arbeta praktiskt i en roll där både självständighet och samarbete är en del av vardagen. Som konsult genom Adecco får du chansen att utvecklas, lära dig ny teknik och påverka arbetsprocesser hos vår kund. Adecco värderar jämställdhet och mångfald högt, vi ser därför positivt på sökande av olika kön och bakgrund.
Krav för tjänsten:
Gymnasieutbildning eller motsvarande utbildning inom svets eller relevant arbetslivserfarenhet
Godkänt i matematik 1, svenska 1 och engelska 5
Meriterande:
Erfarenhet av robotsvetsning
Erfarenhet av programmering
Erfarenhet av kantpressning
B-körkort
Truckkort
Teknikintresse
Om ansökan
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Bakgrundskontroll kommer att genomföras på samtliga slutkandidater i processen.
Denna rekrytering innefattar videointervju som en viktig del i processen om du går vidare efter din ansökan. Vi rekommenderar dig att utföra din videointervju omgående för att öka dina chanser.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Olivia Sjöberg via Olivia.Sjoberg@adecco.se
.
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Urval sker löpande, välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Storgatan 82A, c/o (visa karta
)
352 27 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Adecco Kontakt
National Recruiter
Olivia Sjöberg olivia.sjoberg@adecco.se Jobbnummer
9849402