Svetsare till Vislanda
Svets & Mekano Produktion i Vislanda AB / Svetsarjobb / Alvesta Visa alla svetsarjobb i Alvesta
2025-08-18
, Växjö
, Hylte
, Uppvidinge
, Ljungby
Publiceringsdatum2025-08-18Beskrivning av verksamheten
I dagsläget har Svets & Mekano AB 40 anställda. Omsättningen för 2024 blev ca 88 miljoner i SEk. Lika gärna som vi tillverkar en enkel plåtdetalj kan vi åta oss att producera och slutmontera en färdig större produkt.
Vi jobbar med produkter i plåt från 2mm upp till ca 30 mm. Volymen ligger runt 3-15 mm
Vära seriestorlekar går från 1 enhet upp till ca 2-3000 detaljer per år.Om tjänsten
Vill du arbeta på en arbetsplats med ett härligt driv, duktiga kollegor och med goda möjligheter att utvecklas.
Svets o Mekano i Vislanda söker nu en erfaren svetsare.
Tillsättning kommer att ske omgående efter överenskommelse.
Varm välkommen med din ansökan idag.
Arbetsbeskrivning
Dina arbetsuppgifter består i huvudsak av manuell svetsning MIG/MAG där vi ser att ritningsläsning är ett krav. Erfarenhet av Tig svetsning är en merit.
Arbetstiden är förlagd till dagtid
Vi söker dig som
För att vara aktuell för tjänsten ser vi att du har följande:
• Minst 2 års erfarenhet av verkstadsindustri
• Erfarenhet av manuell svetsning
• Erfarenhet av riktningsläsning samt mätteknik
Trivs med att arbeta självständigt efter ritning
Meriterande
• Truckkort A+B
• Traverskort
Känner du att du passar in på ovanstående och vill anta utmaningen? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
E-post: personal@svetsmek.eu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Svetsare Manuell". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svets & Mekano Produktion i Vislanda AB
(org.nr 559136-9110)
Olvägen 9 (visa karta
)
342 50 VISLANDA Kontakt
Personalchef
Pär-Anders Hjerpe par-anders.hjerpe@svetsmek.eu 0104509900 Jobbnummer
9462052