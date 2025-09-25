Svetsare till vår kund i Örebro!
2025-09-25
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
Vi söker dig som är en erfaren svetsare med gedigen bakgrund inom produktionsverksamhet.
Du arbetar noggrant, är självgående och har en stark problemlösningsförmåga. Du trivs i en tekniskt avancerad och dynamisk miljö där du får ta ansvar och bidra med din skicklighet. Är du redo för nästa steg i karriären och vill vara med och säkerställa hög kvalitet och precision i vår produktion? Då kan detta vara rätt tjänst för dig!Publiceringsdatum2025-09-25Om tjänsten
Som svetsare hos vår kund kommer du att spela en nyckelroll i att säkerställa hög kvalitet och precision i produktionen. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar svetsning och sammanfogning av material enligt ritningar och specifikationer, kvalitetskontroll av utförda arbeten samt att bidra till ett effektivt produktionsflöde. Du kommer att arbeta nära både produktionsteam och arbetsledning i en miljö där högt tempo, noggrannhet och säkerhet står i fokus. Dina arbetsuppgifter
Utföra svetsning och sammanfogning av material enligt ritningar och specifikationer
Genomföra kontroll och mätning för att säkerställa kvalitet och precision i arbetet
Delta i förbättrings- och effektiviseringsarbete inom produktionen
Samarbeta med produktionsteam, arbetsledning och eventuella externa leverantörer
Dokumentera utfört arbete enligt gällande rutiner
Säkerställa att arbetet utförs enligt gällande säkerhets- och kvalitetskrav
Om dig:
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser att du som senior servicetekniker har ett starkt engagemang för ditt arbete. Du är analytisk, lösningsorienterad och har ett strukturerat arbetssätt. I en tekniskt komplex och tidvis krävande miljö behåller du lugnet och fokuserar på att hitta effektiva lösningar.
Du har ett högt säkerhets- och kvalitetstänk, tar ansvar för dina uppgifter och har lätt för att samarbeta med både tekniska och operativa team. Som person är du prestigelös, hjälpsam och delar gärna med dig av din kunskap för att stärka teamets gemensamma utveckling.Kvalifikationer
Erfarenhet av svetsarbete inom produktion eller verkstadsmiljö
Kunskap i ritningsläsning och förståelse för tekniska specifikationer
Goda kunskaper i en eller flera svetsmetoder (t.ex. MIG/MAG, TIG, MMA)
Giltiga svetscertifikat är meriterande
Vana att arbeta med olika material såsom svartstål, rostfritt och aluminium
Noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Travers- eller truckkort är meriterand
Svenska i tal och skrift
Arbetstid: Dagtid måndag-fredag
Omfattning: Heltid
Lön: Enligt kollektivavtal
Start: Omgående, med hänsyn till eventuell uppsägningstid
Vi erbjuder:
En heltidstjänst med eventuell övertag av kund
Du får även ett förmånligt friskvårdsbidrag
En arbetsmiljö med goda utvecklingsmöjligheter.
Möjlighet att arbeta för ett av de största företagen i branschen, där säkerhet och kvalitet är i fokus. Om företaget
Nexify är ett bemannings- och rekryteringsföretag med huvudkontor i Mälardalen. Vi har över ett decennium av erfarenhet inom bemanning och logistik, vilket har gett oss en stabil grund att stå på och en djup förståelse för branschens behov.
Vi strävar efter att leverera skräddarsydda och högkvalitativa lösningar för både kunder och kandidater. Vår flexibilitet och lokala förankring gör oss till en smidig och pålitlig samarbetspartner, särskilt inom logistik och produktion.
Med vårt omfattande nätverk och engagemang för att hitta rätt person för rätt uppdrag, kan vi snabbt matcha kundernas behov med de bästa kandidaterna. Vår långa erfarenhet och personliga engagemang säkerställer att vi alltid levererar lösningar som skapar långsiktiga och framgångsrika samarbetenSå ansöker du
Skicka in din ansökan redan idag, då intervjuer sker löpande. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller telefon.
Vi använder Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att de kandidater vi överväger inte har en bakgrund som strider mot Nexifys värdegrund.
För oss är en trygg arbetsmiljö av största vikt, och vi har därför nolltolerans mot alkohol och droger. För att säkerställa att våra policys följs kan det komma att genomföras alkohol- och drogtester både innan och under anställningen. Välkommen till Nexify, där vi skapar framgång tillsammans! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
