Svetsare till TTM Energiprodukter AB
NearYou Sverige AB / Svetsarjobb / Kalmar Visa alla svetsarjobb i Kalmar
2025-08-22
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NearYou Sverige AB i Kalmar
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
, Mönsterås
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-22Om företaget
Driv affären framåt med passion för utveckling och resultat! Framgång firar vi tillsammans. Vill du vara med och bidra?
Välkommen till TTM, ett företag där engagemang, ansvar och enkelhet präglar allt vi gör. Vi har en stark vilja att skapa en trivsam arbetsmiljö, där medarbetare trivs, utvecklas och ges möjlighet att påverka.
Hos oss kombinerar du teknik och affärstänk med en tydlig riktning - att lösa våra kunders utmaningar med smarta, hållbara och effektiva lösningar.
Just nu befinner vi oss i en spännande tillväxtfas och söker dig som vill vara med och forma framtiden tillsammans med oss.
"Grundidén som byggde TTM var att komplicerade och tidsödande arbetsmoment, som att bygga shuntgrupper ute på arbetsplatserna, måste gå att göra snabbare och effektivare genom prefabricering".
Vi bedriver en kontinuerlig teknik- och produktutveckling med målsättning att förse marknaden med energibesparande lösningar som uppfyller högt ställda kvalitets- och miljökrav. Genom kompetent teknisk support och nära samarbete med konsulter och projektörer kan vi tillhandahålla kundspecifika applikationer.
Vår erfarenhet sträcker sig över 50 år, med hundratusentals shuntgrupper och tiotusentals avgasare levererade. Vi är specialister på kundanpassningar och sätter stolthet i att uppfattas som lätta att ha att göra med. TTM arbetar med lokala säljare över hela Sverige och vi har export huvudsakligen inom Norden. Huvudkontoret ligger i Kalmar.
Välkommen att läsa mer om oss: https://ttmenergi.se/foretaget/om-oss/
Tjänstebeskrivning
Är du en skicklig svetsare med erfarenhet av TIG- och MIG-svetsning i svartstål och rostfritt samt har ett öga för detaljer? Trivs du i både självständigt arbete och i team? Då kan detta vara nästa steg i din karriär!
Vi söker nu en engagerad och yrkesskicklig svetsare till ett uppdrag hos en av våra kunder inom industrin.
Du kommer att arbeta i en modern produktionsmiljö där kvalitet, säkerhet och laganda står i centrum.
Vi erbjuder dig en heltidstjänst där arbetstiderna är förlagda på vardagar mellan 07:00-16:00
Du blir anställd av oss på NearYou med goda möjligheter till att anställningen går över till vår kund efter 6 månader.Kvalifikationer
Vi letar efter en svetsare med erfarenhet av TIG och MIG-Svetsning, du ska gärna ha arbetat med både rostfritt och svartstål. Noggrannhet och kvalitetsmedvetenhet är centralt för att lyckas i rollen.
Du är ansvarsfull och arbetsvillig och gör ditt yttersta för att prestera på topp.
Fortsatt ska du trivas med att arbeta i grupp, vara en lagspelare som delar företages värderingar och respekt,
samarbete och utveckling.
Du måste också kunna kommunicera obehindrat på svenska i både tal och skrift.
B-Körkort.
Låter detta intressant?
Har du frågor, så tveka inte att ringa konsultchef Anna Svensson på 072-580 04 99 alternativt maila till anna.svensson@nearyou.se
Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast, dock senast 14 september
Vi jobbar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV. Vi tar ej emot CV via e-post.
Välkommen med din ansökan!
Om NearYou
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi.
Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Att arbeta som konsult på NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare.
About us Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "9342". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), http://www.nearyou.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NearYou Service AB Kontakt
Anna Svensson anna.svensson@nearyou.se Jobbnummer
9472131