Svetsare till Sundsvall
Uniflex AB / Svetsarjobb / Sundsvall
2025-10-29
Brinner du för svets- och produktionstekniska utmaningar samt vill svetsa i stora, komplexa produkter i en ljus, modern och rymlig verkstad? Har du svetskunskaper i MIG/MAG, TIG och pinne? Då kan du vara den vi söker!
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som svetsare arbetar du med varierande material som rostfria (exempelvis duplex och SMO) men även kolstål samt kombinationer av dessa. Arbetet omfattar olika plåttjocklekar, allt från 1 mm till 100 mm, och svetsmetoderna som används är MIG, MAG, TIG och pinne. Efter svetsning genomförs kvalitetskontroller, exempelvis tryckprovning och penetranttester, för att säkerställa att produkterna uppfyller högt ställda kvalitetsstandarder.
Vem är du?
Vi ser gärna att du som söker har en svetsutbildning med materialkännedom och några års erfarenhet inom industrimiljö samt svetsning. Du kommer att arbeta både självständigt och i grupp efter ritningar med höga krav på kvalité. Det är därför viktigt att du har god kunskap i ritningsläsning, svetsbeteckningar och kan planera arbetet i god arbetsordning. Vi värdesätter även erfarenhet och kunskap i SS-EN ISO 5817.
Du blir en viktig del av teamet med nära samarbete med övriga avdelningar i verkstaden. Därför ser vi gärna att du är en lagspelare som trivs med ordning och reda i ditt arbete.
Känner du igen dig i ovanstående beskrivning och vill arbeta i en stimulerande miljö tillsammans med ett härligt team? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Uniflex.
Vi ser fram emot att höra från dig!
