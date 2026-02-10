Svetsare till storkund
Adecco Sweden AB / Svetsarjobb / Ludvika
2026-02-10
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
Publiceringsdatum2026-02-10Om tjänsten
Nu söker vi svetsare för kommande uppdrag hos våran kund i Ludvika. Som svetsare kommer du att arbeta i en grupp av svetsare/plåtslagare som alla jobbar självständigt, från ritning till färdig produkt. Allt från små detaljer till större konstruktioner. Tjänsten som svetsare är ett konsultuppdrag med 6 månaders provanställning, men med möjlighet till tillsvidareanställning för rätt person. Arbetstiderna är förlagda på 2-skift.
Observera att denna annons avser kommande uppdrag. Urval och intervjuer sker löpande, men eftersom behovet kan uppstå vid ett senare tillfälle kan svarstiden bli längre än normalt. Vi tackar för din förståelse!
Om dig
Vi söker dig som har gedigna kunskaper inom svetsning och som antingen är utbildad svetsare och/eller har tidigare erfarenhet inom yrket. Har du dessutom arbetat inom tung industri eller har kunskaper i slipning, riktning eller plåtslageri ser vi det som meriterande. Som person är du ansvarstagande, noggrann och har ett starkt fokus på kvalitet. Du är inte rädd för att ta initiativ och rycka in där det behövs. Vi värdesätter även en positiv inställning och ser gärna att du trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Krav för tjänsten är:
• Erfarenhet av MIG, MAG och MMA-svetsning.
• Goda kunskaper i ritningsläsning.
• Truck- och traverskort.
• Goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Viktigt att tänka på vid ansökan
För att vi på bästa sätt ska kunna ta del av din kompetens och erfarenhet ber vi dig att skicka in ett uppdaterat och tydligt CV, där det framgår vilka roller du haft, dina arbetsuppgifter samt hur många års erfarenhet du har inom respektive område. Vi ser också gärna att du bifogar ett personligt brev där du berättar mer om dig själv, din motivation och varför du är intresserad av just denna tjänst.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Linnea Johansson via Linnea.Johansson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan!
Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Linnea Johansson Linnea.Johansson@adecco.se Jobbnummer
9734472