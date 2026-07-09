Svetsare till Laxå Special Vehicles
Ikett Personalpartner AB / Svetsarjobb / Laxå Visa alla svetsarjobb i Laxå
2026-07-09
, Askersund
, Hallsberg
, Degerfors
, Gullspång
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Laxå
, Askersund
, Hallsberg
, Degerfors
, Gullspång
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-09Om tjänsten
Vi söker nu en svetsare till Laxå Special Vehicles!
Är du en erfaren svetsare, eller kanske har du aldrig svetsat men är nyfiken på att lära dig? Vilket som uppmuntrar vi dig att söka tjänsten, med rätt vilja och inställning kommer man långt!
I tjänsten som svetsare går arbetet ut på att producera detaljer till lastbilshytter- och chassin. Arbetsmetod är antingen robotsvetsning eller manuell svetsning i metod MAG. Det är tunnplåt som svetsas och arbetet sker efter ritning.
På Laxå Special Vehicles erbjuds varierade och utmanande arbetsuppgifter i en verksamhet som växer och utvecklas. Här får du också möjlighet att utvecklas!
Tillträde för tjänsten sker enligt överenskommelse. Arbetstiderna är förlagda till dagtid. Om företaget
Laxå Special Vehicles med sina 180 anställda verkar inom specialanpassade lastbilshytter och chassier. Företaget strävar efter att alla anställda ska kunna utföra sitt uppdrag i en säker och trygg arbetsmiljö, med gott arbetsklimat där medarbetare och ledare arbetar tillsammans för att uppnå det.
LSV är en del av omställningen som pågår mot hållbara transporter, där de ligger i framkant för att klara framtidens utmaningar. I företagskulturen finns en tydlig utgångspunkt och vision om att vara en kompetent fordonsleverantör som överträffar kundens förväntningar. Laxå Special Vehicles kännetecknas som lösningsfokuserade, kvalitetsmedvetna, och drivs av ett ständigt pågående utvecklingsarbete. ProfilKvalifikationer
• Utbildning inom svetsning, fordon- och transport eller likvärdigt
• Erfarenhet av svetsning, ritningsläsning, verkstadsarbete eller liknande
• Lätt för att ta emot och förstå instruktioner
Meriterande:
• Boende i närområdet
• Erfarenhet av arbete från fordonsindustrin
För att trivas i rollen ser vi att du är ansvarsfull, självgående och har ett gott ordningssinne. Vidare är du är kvalitetsinriktad, initiativrik och arbetar för ständiga förbättringar. Du besitter en god samarbetsförmåga och har ett högt säkerhetstänk. I gengäld får du intressanta och varierande arbetsuppgifter i en verksamhet som växer och utvecklas.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar men kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett har sedan 1986 hjälpt tusentals personer inom industribranschen att hitta sitt drömjobb.
Våra kunder finns i hela Sverige och Norge och främst inom tillverkande industri och verkstadsindustri. Vi arbetar med ett brett utbud av tjänster, både för kollektivanställda och tjänstemän.
Tack vare långsiktigheten i våra uppdrag har många en tryggad anställning på Ikett. Detta har lett till att flera anställda har jobbat hos Ikett i 20+ år. Under den tiden har de fått utvecklas, testa flera uppdrag med en trygg arbetsgivare i ryggen. Ofta är målsättningen att det ska leda till anställning hos kund.
På Ikett finns det möjlighet att arbeta lokalt i ditt närområde, men även spännande resejobb i hela Sverige och Norge för dig som vill ut på resande fot.
Hos oss får du:
Engagerad personal genom hela rekryteringsprocessen som även har kontakt med dig när du börjar jobba hos vår kund.
Trygghet där vi värnar om din säkerhet på arbetsplatsen.
Möjlighet till utveckling.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134)
Järdalavägen 2 (visa karta
)
589 21 LINKÖPING Kontakt
Emilia Gasbarro emilia.gasbarro@ikett.com Jobbnummer
9997991