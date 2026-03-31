Svetsare till kundföretag i Kisa
2026-03-31
Vi söker erfarna och engagerade Svetsare till en av våra kunder i Kisa!Publiceringsdatum2026-03-31Om tjänsten
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Arbetstider: 2-skift.
Uppdraget planeras pågå tillsvidare med möjlighet till direktanställning hos kundföretaget på sikt.Dina arbetsuppgifter
Arbetet omfattar manuell svetsning, främst MIG/MAG i svart material, med möjlighet att använda TIG-svetsning vid behov. Du kommer att svetsa detaljer till fordon och entreprenadmaskiner utifrån ritningar.
Vi söker dig som
Vi söker erfarna svetsare med inriktning på manuell svetsning och god materialkännedom. Du har flera års erfarenhet inom svetsaryrket och behärskar ritningsläsning samt olika svetsmetoder på ett säkert och noggrant sätt.
Som person är du självgående och har en stark förmåga att lösa problem praktiskt och effektivt. Du tar initiativ och trivs med att arbeta självständigt under stort ansvar, men fungerar lika bra i team där olika kompetenser samarbetar.
Vi förutsätter att du har god kommunikationsförmåga och kan uttrycka dig väl på svenska, både muntligt och skriftligt. B-körkort och traverskort är meriterande. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "11186". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montico Hr Partner AB
(org.nr 556580-6741), http://www.montico.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Montico HR Partner AB Jobbnummer
9829012