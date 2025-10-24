Svetsare till kund i Vislanda
Eterni Sweden AB / Svetsarjobb / Växjö Visa alla svetsarjobb i Växjö
2025-10-24
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB i Växjö
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige
ERFAREN SVETSARE TILL KUND I VISLANDAPubliceringsdatum2025-10-24Arbetsuppgifter
Vår kund har en fin orderingång och behöver förstärkning i sin produktion. Vi söker en komplett svetsare som vill arbeta med varierande arbetsuppgifter och bidra till vår kunds produktion.
Vår kund arbetar med produkter i plåt från 2mm upp till ca 30 mm. Volymen ligger runt 3-15 mm.
Seriestorlekarna går från 1 enhet upp till ca 2-3000 detaljer per år.
Rollen som svetsare inkluderar:
Manuell svetsning i MIG/MAG
Kvalitetskontroller och avsyning
Efterbearbetning
Tjänsten är förlagd till dagtid, måndag-fredag 07:00-16:00.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
För att vara aktuell för tjänsten ser vi att du har följande:
Minst 2 års erfarenhet av verkstadsindustri
Erfarenhet av manuell svetsning i MIG/MAG, meriterande om du även kan TIG.
Erfarenhet av riktningsläsning samt mätteknik
Trivs med att arbeta självständigt efter ritning
Som person har du en stark känsla för kvalitet och noggrannhet. Du är ansvarsfull, strukturerad och tar ditt arbete på stort allvar. Med ett öga för detaljer och en professionell inställning strävar du alltid efter att leverera arbete av högsta standard. Du trivs både med självständigt arbete och i samarbete med andra, där du bidrar med engagemang och en positiv attityd.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som svetsare är ett konsultuppdrag på heltid som initialt är på sex månader. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos vår kund. Efter sex månader har vår kund för avsikt att erbjuda dig en anställning.
ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via e-post behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283) Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eterni Växjö Kontakt
Marcus Royson marcus.royson@eterni.se Jobbnummer
9574328