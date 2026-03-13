Svetsare till kund i Ljungby
2026-03-13
Trivs du inom industrin? Vi söker nu svetsare till våra kunder i Ljungby. Är det dig vi söker?Publiceringsdatum2026-03-13Arbetsuppgifter
Vår kund har en fin orderingång och behöver förstärkning i sin produktion. Vi söker en komplett svetsare som vill arbeta med varierande arbetsuppgifter och bidra till vår kunds produktion.
Rollen som svetsare inkluderar:
Manuell svetsning
Kvalitetskontroller och avsyning
Efterbearbetning
Tjänsten är förlagd till dagtid, måndag-fredag 07:00-16:00, skift kan förekomma.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
För att vara aktuell för tjänsten ser vi att du har följande:
Tidigare erfarenhet av verkstadsindustri
Erfarenhet av manuell svetsning i MIG/MAG
Erfarenhet av riktningsläsning samt mätteknik
Trivs med att arbeta självständigt efter ritning
Som person har du en stark känsla för kvalitet och noggrannhet. Du är ansvarsfull, strukturerad och tar ditt arbete på stort allvar. Med ett öga för detaljer och en professionell inställning strävar du alltid efter att leverera arbete av högsta standard. Du trivs både med självständigt arbete och i samarbete med andra, där du bidrar med engagemang och en positiv attityd.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som svetsare är ett konsultuppdrag på heltid. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos vår kund. Stora möjligheter till anställning hos kund finns efter väl utfört arbete som inhyrd.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare alexander.hansson@eterni.se
Plats: Ljungby
Start: Omgående Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
341 60 LJUNGBY Arbetsplats
Eterni Sweden AB/Ljungby Kontakt
Alexander Hansson alexander.hansson@eterni.se Jobbnummer
9795235