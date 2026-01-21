Svetsare till kund i Ljungby

Eterni Sweden AB/Ljungby / Svetsarjobb / Ljungby
2026-01-21


Trivs du inom industrin? Vi söker nu svetsare till våra kunder i Ljungby. Är det dig vi söker?

Publiceringsdatum
2026-01-21

Arbetsuppgifter
Vår kund har en fin orderingång och behöver förstärkning i sin produktion. Vi söker en komplett svetsare som vill arbeta med varierande arbetsuppgifter och bidra till vår kunds produktion.

Rollen som svetsare inkluderar:

Manuell svetsning

Kvalitetskontroller och avsyning

Efterbearbetning

Tjänsten är förlagd till dagtid, måndag-fredag 07:00-16:00, skift kan förekomma.

PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER

För att vara aktuell för tjänsten ser vi att du har följande:

Tidigare erfarenhet av verkstadsindustri

Erfarenhet av manuell svetsning i MIG/MAG

Erfarenhet av riktningsläsning samt mätteknik

Trivs med att arbeta självständigt efter ritning

Som person har du en stark känsla för kvalitet och noggrannhet. Du är ansvarsfull, strukturerad och tar ditt arbete på stort allvar. Med ett öga för detaljer och en professionell inställning strävar du alltid efter att leverera arbete av högsta standard. Du trivs både med självständigt arbete och i samarbete med andra, där du bidrar med engagemang och en positiv attityd.

OM TJÄNSTEN
Tjänsten som svetsare är ett konsultuppdrag på heltid. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos vår kund. Stora möjligheter till anställning hos kund finns efter väl utfört arbete som inhyrd.

ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se. Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare alexander.hansson@eterni.se
Plats: Ljungby

Start: Omgående

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Eterni Sweden AB (org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
341 60  LJUNGBY

Arbetsplats
Eterni Sweden AB/Ljungby

Kontakt
Alexander Hansson
alexander.hansson@eterni.se

Jobbnummer
9697092

