Svetsare till kund i Lerum
NearYou Sverige AB / Svetsarjobb / Lerum Visa alla svetsarjobb i Lerum
2026-03-16
, Härryda
, Partille
, Göteborg
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NearYou Sverige AB i Lerum
, Partille
, Göteborg
, Mölndal
, Bollebygd
Publiceringsdatum2026-03-16Om företaget
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering. Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Kunden är en legotillverkande smidesverkstad med fokus på tillverkning av stålkonstruktioner och smidesprodukter, främst för byggnadsindustrin. Företaget producerar bland annat pelare, ingjutningsgods och övriga smidesdetaljer i såväl stora som små serier, samt enstaka specialtillverkade objekt. Verksamheten omfattar även licenssvetsning av rör och plåt, tillverkning av stålkonstruktioner, servicearbeten inom industrin samt produktion av laserskurna detaljer i både svart och rostfritt stål.
Tjänstebeskrivning
Som svetsare hos kunden blir du en del av ett engagerat team bestående av ett tiotal medarbetare. Arbetet sker i verkstadsmiljö och kräver hög noggrannhet samt arbete med millimeterprecision.
I rollen kommer du att arbeta med manuell svetsning samt olika typer av verkstadsarbete, såsom kapning, borrning, bockning, sågning och klippning. Du utgår från en arbetsorder med tillhörande ritningar och ansvarar för hela tillverkningsprocessen - från att hämta och märka upp material till att färdigställa den slutliga produkten.
Arbetsmomenten kan bland annat innefatta att märka upp material, kontrollera svetsar, kapa, bocka, stansa, gänga, borra, försänka samt måla, innan produkten levereras som färdig komponent.
Arbetstiderna är förlagda till dagtid, måndag till fredag.
Tjänsten inleds som en inhyrning via NearYou, med goda möjligheter till en framtida anställning direkt hos kundföretaget. Urval och intervjuer sker löpande, så vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har giltigt B-körkort och truckkort. Du är en person med positiv inställning, ett naturligt driv och en god förmåga att ta ansvar i ditt arbete. Du arbetar noggrant, är lösningsorienterad och trivs i en praktisk verkstadsmiljö där samarbete och kvalitet är viktiga delar av arbetet.
Krav:
• Verkstadsbakgrund eller motsvarande praktisk erfarenhet
• Giltigt B-körkort + tillgång till bil
• Truckkort A+B
• MIG/MAG svetsning alt MMA
Meriterande:
• Certifierad erfarenhet av MIG/MAG-svetsning
• Kunskap i ritningsläsning
• Traverskort
Vi värdesätter även en god arbetsmoral, flexibilitet och en vilja att utvecklas i rollen.
Vad erbjuder vi dig?
NearYou är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag. Vi har lång erfarenhet från branschen och vet hur viktigt det är med stark lokal förankring. Då vi är ett fullservice företag inom bemanningsbranschen hjälper vi våra kunder med kompetensförsörjning och flexibilitet i alla delar av bolaget. Våra samarbeten bygger på relationer grundade på långsiktighet, engagemang, enkelhet och förtroende.
NearYou ska bidra till ett inkluderande samhälle där människor utmanas, har framtidstro och känner sig delaktiga. Utifrån kompetensprövning ger vi alla människor möjligheter på arbetsmarknaden och i samhället i stort, oavsett etnicitet, religiös övertygelse eller sexuell läggning. Hos oss gör människor skillnad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), https://nearyou.se
Wallentinsvägen 11 (visa karta
)
447 37 VÅRGÅRDA Arbetsplats
Nearyou Kontakt
Sebastian Sundberg sebastian.sundberg@nearyou.se +46 73 515 93 31 Jobbnummer
9798423