Svetsare till kommande uppdrag sökes!
2025-10-20
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Vi på Uniflex söker nu erfarna svetsare för att stärka vårat team inför kommande uppdrag inom Göteborg med omnejd. Har du erfarenhet av att arbeta inom tillverkningsindustrin och en stark vilja att leverera högkvalitativa resultat? Då kan detta vara jobbet för dig!
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Arbetsuppgifter för tjänsten:
• Utföra svetsarbete (MIG, MAG och/eller TIG)
• Tillverka och montera olika metallstrukturer enligt ritningar
• Reparation och underhåll samt kvalitetskontroll av material
• Använda olika typer av borr-, fräs- och monteringsutrustning
• Utföra rutinmässig rengöring och underhåll av utrustning
Vem är du?
Som svetsare ser vi gärna att du har erfarenhet av att MIG, MAG och/eller TIG. Om du har jobbat inom tillverkningsindustrin sedan tidigare är det meriterande. Många av våra kunder vill gärna att du har kunskaper att läsa och förstå ritningar. Som person är du social, arbetssam, punktlig och noggrann. Du gillar att jobba i team såväl som du kan arbeta självständigt och ta egna initiativ.
Kvalifikationer för tjänsten:
• Erfarenhet av arbete som industripersonal sedan innan
• Erfarenhet av svetsning (MIG, MAG och/eller TIG)
• Förmåga att läsa och förstå ritningar
Meriterande:
• B-körkort
• Erfarenhet av metallarbete sedan innan
• Erfarenhet av tex borr-, fräs och monteringsutrustning
• Utbildning som industriarbetare, svetsare eller liknande
Du är därför välkommen med din ansökan redan idag!
Om verksamheten
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar. Urvalet sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden har löpt ut.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
