Svetsare till kommande uppdrag
Eterni Sweden AB / Svetsarjobb / Växjö Visa alla svetsarjobb i Växjö
2025-10-24
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB i Växjö
eller i hela Sverige
SVETSARE TILL KOMMANDE UPPDRAG
Har du erfarenhet av svetsning och söker nya utmaningar?
Till våra kunder i Växjö med omnejd söker vi nu duktiga svetsare. Vi söker en komplett, erfaren svetsare som vill arbeta med varierande arbetsuppgifter och bidra till våra kunders produktion. Publiceringsdatum2025-10-24Arbetsuppgifter
Rollen som svetsare inkluderar:
Svets i MIG/MAG och TIG
Kvalitetskontroller och avsyning
Efterbearbetning
Ritningsläsning
Du som söker tjänsten ska kunna arbeta såväl dagtid som 2-skift.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har någon form av praktisk utbildning inom svets. Utöver detta har du erfarenhet av manuell svetsning i MIG, MAG och TIG. Rollen ställer krav på goda kunskaper i ritningsläsning.
Som person har du en stark känsla för kvalitet och noggrannhet. Du är ansvarsfull, strukturerad och tar ditt arbete på stort allvar. Med ett öga för detaljer och en professionell inställning strävar du alltid efter att leverera arbete av högsta standard. Du trivs både med självständigt arbete och i samarbete med andra, där du bidrar med engagemang och en positiv attityd.
Innan anställning avlägger du som kandidat ett godkänt svetsprov ute hos vår kund.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som svetsare är ett konsultuppdrag på heltid. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult ute hos vår kund.
ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via e-post behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283) Kontakt
Elsa Schöldberg elsa.scholdberg@eterni.se Jobbnummer
9574330