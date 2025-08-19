Svetsare till kommande uppdrag
2025-08-19
, Perstorp
, Klippan
, Markaryd
, Ängelholm
SVETSARE TILL KOMMANDE UPPDRAG Publiceringsdatum2025-08-19Arbetsuppgifter
Vi på Eterni hjälper våra kunder att stärka upp sina team med personal och söker dig som vill arbeta som svetsare.
I rollen som svetsare ingår:
Manuell svetsning med kunskap inom MIG/MAG samt TIG
Kvalitetskontroller och efterkontroller
Slipning och avsyning
Läsa ritningar
Arbetstiderna är förlagd till 2-skift eller ständig natt.
PERSONLIGA EGENSKAPER & KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har någon form av industriteknisk utbildning inom svets. Du är noggrann och kvalitetsmedveten, och trivs med att arbeta både självständigt och som en del av ett team.
Som person är du en god lagspelare som bidrar till en positiv och hjälpsam arbetsmiljö. Du tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter och är bekväm med att läsa och arbeta efter ritningar.
Har du truckkort och traverskort är det meriterande.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som svetsare är ett konsultuppdrag på heltid som vara i 4-5 månader. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos vår kund. Det finns goda möjligheter till förlängning av uppdraget.
ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via mail behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283) Kontakt
Mattias Persson mattias.persson@eterni.se Jobbnummer
9464547