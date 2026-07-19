Svetsare till Karlskrona!

Ikett Personalpartner AB / Svetsarjobb / Karlskrona
2026-07-19


Visa alla svetsarjobb i Karlskrona, Ronneby, Torsås, Karlshamn, Emmaboda eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Karlskrona, Ronneby, Torsås, Karlshamn, Emmaboda eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2026-07-19

Om tjänsten
Vi söker nu svetsare till en av våra kunder i Karlskrona! Om du bor på annan ort finns det möjlighet att veckopendla, då står vi för boende och traktamente.

I tjänsten kommer du att arbeta med svetsning av plåt i materialtjocklekar över 10 mm, främst med MAG-svetsning, men även andra svetsmetoder kan förekomma.
Arbetet innefattar nybyggnation, ombyggnation och reparationer utifrån ritningar och specifikationer. Utöver svetsning kan även sedvanliga verkstadsuppgifter såsom slipning och andra närliggande arbetsmoment ingå.

Arbetstider: Dagtid, men skift kan förekomma
Start: Enligt överenskommelse

Om företaget
Profil
Vi ser att du som söker har:
• Tidigare erfarenhet och god kunskap av svetsning i MIG/MAG.
• Erfarenhet av svetsning i plåt och rör.
• Arbetat med plåt i varierande dimensioner och storlekar.
• Goda kunskaper i ritningsläsning

Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.

Välkommen med din ansökan idag!

Om Ikett Personalpartner AB

Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.

Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.

Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.

Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.

För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as

Om oss

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ikett Personalpartner AB (org.nr 556271-1134), https://www.ikett.com/
Aklejavägen 6 (visa karta)
371 54  KARLSKRONA

Kontakt
Ellinor Karlsson
ellinor.karlsson@ikett.com

Jobbnummer
10006145

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