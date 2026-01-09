Svetsare till industriverksamhet

Selectus Bemanning AB / Svetsarjobb / Södertälje
2026-01-09


Svetsare / Industrimedarbetare - fokus stål & verkstad
Vi söker nu en engagerad och pålitlig medarbetare till vår verksamhet inom industri och tillverkning. För oss är rätt person viktigare än exakt förkunskap - vi värdesätter god arbetsmoral, engagemang och en positiv attityd.
Om rollen
Arbetet innebär tillverkning och montering i industriell miljö, främst kopplat till stål och verkstadsarbete. Du blir en del av ett team där samarbete, kvalitet och säkerhet är i fokus.
Vi söker dig som
Är ansvarsfull, noggrann och pålitlig
Har en god inställning och vilja att lära
Trivs i industri- och verkstadsmiljö
Meriterande
Svetskunskaper inom MMA, TIG och/eller MAG (mycket meriterande)
Erfarenhet av tillverkning i stål
Vana av montering av stålkonstruktioner
Erfarenhet från industriell produktion
Certifikat & behörigheter (meriterande)
Truckkort
Heta arbeten
Vi erbjuder en möjlighet att utvecklas i en stabil verksamhet där din insats gör skillnad och där rätt person kan växa in i rollen över tid.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7026867-1781733".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Selectus Bemanning AB (org.nr 559519-6436), https://jobs.selectus.se
Södertälje Science Park AB (visa karta)
151 36  SÖDERTÄLJE

Arbetsplats
Selectus

Jobbnummer
9676221

