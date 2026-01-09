Svetsare till industriverksamhet
2026-01-09
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
, Stockholm
, Solna
, Danderyd
, Upplands Väsby
Svetsare / Industrimedarbetare - fokus stål & verkstad
Vi söker nu en engagerad och pålitlig medarbetare till vår verksamhet inom industri och tillverkning. För oss är rätt person viktigare än exakt förkunskap - vi värdesätter god arbetsmoral, engagemang och en positiv attityd.
Om rollen
Arbetet innebär tillverkning och montering i industriell miljö, främst kopplat till stål och verkstadsarbete. Du blir en del av ett team där samarbete, kvalitet och säkerhet är i fokus.
Vi söker dig som
Är ansvarsfull, noggrann och pålitlig
Har en god inställning och vilja att lära
Trivs i industri- och verkstadsmiljö
Meriterande
Svetskunskaper inom MMA, TIG och/eller MAG (mycket meriterande)
Erfarenhet av tillverkning i stål
Vana av montering av stålkonstruktioner
Erfarenhet från industriell produktion
Certifikat & behörigheter (meriterande)
Truckkort
Heta arbeten
Vi erbjuder en möjlighet att utvecklas i en stabil verksamhet där din insats gör skillnad och där rätt person kan växa in i rollen över tid. Så ansöker du
