Svetsare till Forsmark Kraftgrupp AB
Vattenfall AB / Svetsarjobb / Östhammar Visa alla svetsarjobb i Östhammar
2026-01-21
Job Description
Är du en problemlösare som brinner för tillverkning? Vill du vara med och bidra till Sveriges fossilfria elförsörjning?
Nu har du möjlighet att göra det hos oss på Forsmark. Vi arbetar tillsammans för en fossilfri framtid. För att nå vårt mål behöver vi engagerade medarbetare som vill arbeta hos en av Sveriges största elproducenter och samtidigt bidra till ett bättre klimat på vår planet.
Nu söker vi en svetsare inom mek till gruppen Mekanisk verkstad på Forsmark!
Den Mekaniska verkstaden består av ca 35 personer indelade på tre teknikgrupper: skärande maskinbearbetning, plåt och svets samt material och godshantering. Den Mekaniska verkstaden står för högsta möjliga service i alla lägen där kvalité, samarbete och flexibilitet alltid är vår ledstjärna.
Huvuduppgifter för den mekaniska verkstaden är att bistå underhållsenheten och projektkontoren med nytillverkning av komponenter och reservdelar, prefabricering av montagedetaljer samt reparationer av mekaniska komponenter. Verkstaden håller mycket hög standard och är godkänd för tillverkning i högsta kvalitetsklass för kärnkraft.
Din roll som svetsare Mek/Licenssvetsare
rapportera till arbetsledningen på avdelningen
utföra nytillverkning och reparation av detaljer till kärnkraften
medverka i utveckling och införande av nya svetsmetoder
säkerställa att tidplaner följs och att arbetet håller hög kvalitet
arbeta både i verkstadsmiljö och på kontrollerad sida inom anläggningen
Vi erbjuder
Vi satsar på kontinuerlig kompetensutveckling genom internutbildningar och stöd för att du ska kunna utvecklas och nå din fulla potential. Vattenfall och Forsmark är en arbetsgivare som tar ansvar och lyssnar på sina medarbetares behov. Det är enbart du själv som sätter gränsen för dina möjligheter att utvecklas inom organisationen.
Vi har även en hel del personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer om våra fina förmåner här, Ersättning & Förmåner - Vattenfall SE.
Qualifications
Vi är övertygade om att du kommer att utvecklas hos oss. För att ge dig de bästa förutsättningarna i rollen ser vi att du redan har:
gymnasial eller högre utbildningsnivå inom svets/verkstad/industri, eller motsvarande arbetslivserfarenhet
licenser för svetsning i olika material
erfarenhet av svetsmetoder som används på verkstaden är TIG,MIG/MAG
erfarenhet av ritningsläsning
B-körkort
goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift, samt göra dig förstådd på engelska
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Därför söker vi dig som är värdesätter ett gott samarbete, engagemang och som alltid ställer upp för dina kollegor. Du motiveras av att erbjuda service och kvalitet gentemot dina kollegor samt kunder och du agerar alltid affärsmässigt i ditt arbete.
Självständighet och initiativtagande är en stor del av arbetet och är en viktig del för att kunna föra arbetet framåt. Vi söker därför dig som tar ansvar och har ett stort engagemang för dina uppdrag. Du skulle aldrig låta lönsamhet gå före säkerhet. Hos oss på Forsmark kommer säkerheten alltid först!
Additional Information
Placeringsort
Forsmark
OBS! intervjuer kan ske löpande, vänta inte med din ansökan. Välkommen med din ansökan senast den 17 februari.
Kontakt
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta ansvarig rekryterande chef Daniel Karlsson, 070-695 56 59, Madelene Englund, madelene.englund@vattenfall.com
eller teknisksakkunnig Saeed Ghafouri 072-724 78 25.
För mer information kring själva rekryteringsprocessen, kontakta ansvarig rekryterare Summer Lovlinger, 070-194 56 64
Fackliga representanter för denna tjänst är Anders Karlsson - Akademikerna, Ida Engvall Walther - Ledarna, Leo Lehtinen SEKO och Dick Skattberg - Unionen. Du når alla via Vattenfalls växel, tfn 0173-81 000.
Vi ser fram emot just din ansökan så tveka inte - sök redan i dag!
Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV.
Bussar till och från Forsmark är anpassade efter dagtidspersonalens arbetstider. Vi erbjuder även arbetsbussar med trådlöst nätverk på sträckorna Gävle-Forsmark och Uppsala-Forsmark, som ger dig möjligheten att använda restiden som arbetstid om/när arbete tillåter. Du har också möjlighet att använda våra distansarbetsplatser i Gävle och Uppsala alternativt arbeta hemifrån om/när arbetet tillåter.
Läs gärna mer om Forsmark på vår hemsida https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/forsmark
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bland annat av regler om säkerhetsskydd, nukleär icke-spridning och exportkontroll. På grund av dessa regler genomförs en kontroll av kandidaten för många av tjänsterna i vår verksamhet innan anställning sker. För de tjänster som leder till deltagande i säkerhetskänslig verksamhet eller placering i säkerhetsklass innebär denna kontroll att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Du kan komma att bli krigsplacerad. Eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt.
Om oss
Forsmarks kärnkraftverk är en av de största elproducenterna i Sverige och vi producerar en sjättedel av den el som förbrukas i Sverige. Kärnkraftselen har mycket låga fossila avtryck och är en stabil och väderoberoende kraftkälla. Sedan 1980 har våra tre produktionsanläggningar levererat klimatsmart el varje dag, året runt.
På Forsmark arbetar i dag cirka 1 200 anställda och vi ingår i Vattenfallkoncernen som verkar på en europeisk arbetsmarknad med möjligheter till en fantastisk utveckling för dig som anställd. Vår arbetsplats är vackert belägen längs sköna Roslagskusten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556036-2138)
742 94 ÖSTHAMMAR
