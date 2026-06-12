Svetsare till Alvesta
Eterni Sweden AB / Svetsarjobb / Alvesta Visa alla svetsarjobb i Alvesta
2026-06-12
, Växjö
, Hylte
, Uppvidinge
, Ljungby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB i Alvesta
, Växjö
, Hylte
, Uppvidinge
, Ljungby
eller i hela Sverige
Är du svetsare och vill jobba i Alvesta? Vi söker dig som vill bidra med kvalitet och driv. Ansök redag idag.Publiceringsdatum2026-06-12Arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för svetsning enligt tekniska ritningar och instruktioner. Du hanterar hela produktionskedjan från förberedelse av material till färdigställd produkt. Arbetet kan innefatta följande:
Förberedelse av material genom kapning, slipning och riktning.
Svetsning i material som stål, rostfritt eller aluminium.
Efterbearbetning, kontroll av svetsfogar och kvalitetssäkring.
Felsökning och löpande underhåll av verktyg och maskiner.
Hjälpa kollegor för en god sammanhållning och bästa resultat.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av svetsning inom industri eller verkstad, med goda kunskaper i metoder som MIG/MAG och/eller TIG. Du kan läsa och arbeta utefter tekniska ritningar och att arbeta med olika materialtyper.
Som person är du självgående, god fysik, noggrann, och besitter en god problemlösningsförmåga. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, håller en hög kvalitetsstandard och trivs med att samarbeta i ett team för att nå gemensamma mål.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten innebär arbete i en välstrukturerad produktion där säkerhet och yrkesstolthet värderas högt. Du får arbeta i en expansiv verksamhet som erbjuder trygga arbetsvillkor och goda möjligheter till personlig utveckling.
ÖVRIG INFORMATION
Plats: Alvesta
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Alexander Hansson, alexander.hansson@eterni.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
341 60 LJUNGBY Arbetsplats
Eterni Sweden Kontakt
Alexander Hansson alexander.hansson@eterni.se Jobbnummer
9961629