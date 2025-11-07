Svetsare till Allt i Plåt
2025-11-07
Nu har du chansen att hitta ett drömjobb inom svets hos vår kund Allt i Plåt i Åseda, alternativt i Högsby! Verksamheten genomsyras av småländsk företagsamhet och entreprenörsanda och därför är Allt i Plåt företaget där drivna medarbetare har stora möjligheter att utvecklas. Allt i plåt har ett kvalitetstänk som är lika självklart att uppnå oavsett om det gäller produktionen eller medarbetarnas välmående. Här är man mån om sin personal, vilket avspeglas både i tillgången till friskvård, frukten och kaffet i personalrummet eller i deras flexsystem.
Allt i Plåt är ett högteknologiskt företag och legoleverantör av bland annat tillverkning av förarhytter till tunga fordon så som truckar, skogsmaskiner och timmerkranar inom AIP Cab (www.aip-cab.se). AIP Conversion, som är en annan del av verksamheten, innebär fordonsanpassning av färdtjänst och specialfordon och är en spännande del av Allt i Plåt som är i stark tillväxt (www.aip-conversion.se).
Allt i Plåt är en totalleverantör, där tjänsteutbudet sträcker sig från den CAM-programmerad laserskärning av plåt, till bockning, svetsning, lackering och montering. Därefter levereras helt kompletta enheter direkt till kund! Produktionen kännetecknas av hög kompetens, lång erfarenhet sedan 1945, högra krav på kvalitet och spårbarhet samt en välfungerande organiserad produktionsapparat som gör det möjligt att möta marknadens behov. Allt i Plåt är certifierade enligt ISO 3834-2 samt ISO 9001 och ISO 14001.
Vi söker drivna, duktiga och kvalitetsmedvetna svetsare till vår framgångsrika kund Allt i Plåt i Åseda eller Högsby.
Tjänsten är en hyrrekrytering via Montico HR Partner, där rätt person kommer att erbjudas en anställning hos Allt i Plåt efter 6 månader.
Arbetsuppgifterna är att självständigt utföra all typ av svetsarbete i främst stål och rostfritt. Svetsprocesserna som används är främst MAG, lite MIG och punktsvetsning. Du jobbar enligt en tydlig svetsföljd och är duktig på visuell kontroll under arbetets gång.
Vi söker dig som
• obehindrat läser WPS
• når kvalitetskraven enligt ISO-5817, minst svetsklass C
• har god erfarenhet av arbete med stumfog (gärna till exempel PA t 6-12) och kälfog multilayer (alternativt stumfog + kompletterande käl)
• har goda kunskaper i ritningsläsning och mätteknik
• du behärskar svenska språket, minst SvA, i tal och skrift.
Meriterande är om du har:
• svetsarprövning enligt ISO-9606-1
• jobbat med moderna svetsmaskiner som Fronius TPS/i (Åseda) eller Kemppi (Högsby).
Stämmer dessa krav in på dig? Då är du varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Montico kommer att validera dina praktiska kunskaper och färdigheter på vår utbildningsenhet i Växjö innan presentation till kund.
