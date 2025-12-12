Svetsare TIG | Lernia | Hässleholm
Är du en skicklig svetsare som söker nya utmaningar? Vår kund i Hässleholmsområdet erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där du får utveckla dina färdigheter inom främst TIG-svetsning. Sök idag och forma din framtid med oss!Publiceringsdatum2025-12-12Om tjänsten
Som svetsare kommer du att arbeta främst med svetstekniken TIG hos vår kund i Hässleholmsområdet. Du ansvarar även för verkstadsarbete inklusive borrning, slipning, mätning och kapning. Arbetstiden är förlagd till 2-skift.
Om digKompetens: Vi söker dig som har en svetsutbildning och minst ett par års erfarenhet av svetsning. Du behärskar tekniken TIG.
Det är ett plus om du har truck- och traverskort.
God förståelse och kommunikationsförmåga på svenska är nödvändig.
Du är händig, engagerad, noggrann och kan följa instruktioner och direktiv.
Det är meriterande om du har en industriutbildning och erfarenhet av verkstadsarbete.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
