Svetsare sökes till Markverkstad Syd, Revinge
Försvarsmakten / Svetsarjobb / Lund Visa alla svetsarjobb i Lund
2025-12-19
Vill du vara med och bidra till Sveriges försvarsförmåga? Har du erfarenhet från verkstadsmiljö? Har du ett allmänt teknikintresse och tycker om att arbeta varierat? Då kan du vara den svetsare vi söker till Markverkstad Revingehed.
Markverkstad Syd
Hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande arbetsuppgifter för att bidra till att göra Sverige och världen lite säkrare. Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både ta eget ansvar och goda möjligheter att kompetensutvecklas. Våra medarbetare är viktiga för oss och du har möjlighet att ha en bra balans mellan arbetsliv och privatliv. Som anställd i Försvarsmakten erbjuds du möjligheten till tre timmar fysisk träning i veckan på arbetstid, träningskläder, ersättning av kostnad för läkarbesök och läkemedel, upp till sju veckor semester per år och generösa arbetstidsavtal.
Markverkstad Syd är en enhet som från 1/1 2026 kommer tillhöra Arméstaben. Vi utför underhåll på Försvarsmaktens markmateriel, flygbasmateriel och levererar tekniskt systemstöd. Detta innebär underhåll i form av tillsyn, reparationer, tillverkning, demontering/skrotning, modifieringar, driftstöd, teknisk anpassning och materielundersökning. Markverkstadsenheten levererar tjänster enligt kundkrav.
Du kommer att tillhöra Markverkstad Syd som bedriver verksamhet i Revingehed, Ronneby, Karlskrona och Tofta, tillsammans är vi ca 170 medarbetare. Vi är inne i en expansiv fas - vill du vara med oss och växa?
Vill du veta mer om vad Markverkstaden gör? Kolla in denna länk: Film Markverkstaden
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som svetsare kommer du huvudsakligen att arbeta med konstruktion, tillverkning, reparation och underhåll men även olika förekommande arbeten på försvarsmaktens materiel och materielsystem, som tex fordon, stridsfordon, elverk, containers mm. Arbetet innebär både förebyggande och avhjälpande underhåll samt modifiering och ombyggnad utifrån fastställda underlag.
KRAV
Kvalifikationer
• Lägst fullgjord och avslutad två- eller treårigt gymnasium med inriktning verkstadsteknik eller maskinteknik eller annan motsvarande utbildning, eller kompetens förvärvad genom yrkeserfarenhet som av arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Erfarenhet från verkstadsrelaterat arbete, gärna som svetsare, alternativ erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Datorvana, vi arbetar med digitala plattformar för felsökning, dokumentation, tidsuppföljning och verkstadsproduktion.
• Körkort lägst klass BPubliceringsdatum2025-12-19Dina personliga egenskaper
Hos oss är det viktigt att du har en positiv attityd till arbetet och verksamheten. Vi söker dig som arbetar bra självständigt likväl som i grupp. Som Svetsare är du strukturerad, beslutsam samt gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Vi söker dig som är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard. Vidare är du flexibel och kan med lätthet ställa om ditt fokus och anpassa dig i en föränderlig miljö med varierande arbetsuppgifter.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Erfarenhet och kunskap av verkstadsdrift och materielunderhåll i Försvarsmakten
• Erfarenhet av mekaniska arbeten och fordonsreparation
• Giltiga svetsarprövningsintyg i berörda metoder, metoder såsom 131/135, 141 samt 111
• Kunskap inom maskinbearbetning (svarvning/fräsning mm)
• Truck/hjulastarutbildning
• TraversutbildningÖvrig information
Anställningsform: tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: heltid, dagtid - skiftarbete kan komma att tillämpas
Arbetsort: Revingehed
Tillträdesdatum: snarast efter överenskommelse
Arbete medför även krav på resor och tjänstgöring, såväl inrikes som utrikes.
Tjänsten är en civil befattning.
Arbete med härdplaster förekommer vid markverkstaden.
Som svetsare i Försvarsmakten förutsätts att man som anställd har godkänd MKA, Medicinska Kontroller i Arbetslivet.
Upplysningar om befattningen
Rickard Karlsson, 070-3395306
Fackliga företrädare
SACO- S: Karin Gällmo
OFR-S: Tony Svensson
SEKO: Irene Ström
OFR-O: Tobias Brandt
Samtliga kontaktas via tfn 08-7887500.
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-31 Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9654415