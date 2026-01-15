Svetsare sökes till kundföretag i Ekenässjön
Eterni Sweden AB / Svetsarjobb / Vetlanda Visa alla svetsarjobb i Vetlanda
2026-01-15
, Sävsjö
, Eksjö
, Ydre
, Nässjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB i Vetlanda
, Sävsjö
, Eksjö
, Nässjö
, Uppvidinge
eller i hela Sverige
Är du en erfaren svetsare som vill jobba inom tillverkningsindustrin? Då har Eterni Sweden uppdraget för dig.
Vi söker nu en engagerad och kunnig svetsare till ett vårt kundföretag i Ekenässjön, du kommer att arbeta med MIG och TIG svetsning i stål, aluminium och rostfrittPubliceringsdatum2026-01-15Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med manuell manuell svetsning, vår kund använder sig av MIG- och TIG-svetsning med modern utrustning. Dina dagar kommer att bestå av svetsning av både stora som små detaljer och serier.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Tidigare erfarenhet från MIG/TIG-svetsning
Har flerårig erfarenhet som svetsare inom tillverkningsindustrin.
Gärna har truck och traverskort
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Har en positiv inställning och ser utmaningar som möjligheter.
Trivs i en miljö där samarbete, kvalitet och utveckling står i fokus.
Vill bidra till ständiga förbättringar i produktionen.
OM TJÄNSTEN
Du behöver god erfarenhet inom MIG/TIG-svetsning och är van vid att arbeta självständigt och driva ditt eget arbete framåt. Du beskriver dig själv som en person som är noggrann och kvalitetsmedveten.
Du blir anställd av Eterni Sweden och arbetar ute hos kundföretaget i Ekenässjön.
ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via e-post behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
574 38 VETLANDA Arbetsplats
Eterni Sweden Kontakt
Mattias Ekman mattias.ekman@eterni.se Jobbnummer
9685485