Svetsare sökes till GKN
NearYou Sverige AB / Svetsarjobb / Trollhättan Visa alla svetsarjobb i Trollhättan
2026-07-07
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NearYou Sverige AB i Trollhättan
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige
Om jobbet
Vi söker drivna och passionerade personer som vill göra en skillnad! Vara med och påverka den hållbara omvandlingen av flygindustrin. Vill du vara med och bygga ett vinnande team i Rymdverkstaden? Vi behöver utöka vårt team med
en svetsare. Publiceringsdatum2026-07-07Om företaget
Varje gång du flyger, nästan var som helst i världen, är det troligt att GKN Aerospace hjälper dig på vägen. Vår
teknologi och våra komponenter används i 90% av världens flygplan, i allt från små och stora passagerarflygplan,
affärsjets samt i världens mest avancerade stridsflygplan. Vi designar och tillverkar även innovativa komponenter till
rymdsystem. Vi utvecklas ständigt, banar väg för ny teknik och utmanar oss själva för att bli bättre i allt vi gör.
Vi söker drivna och passionerade medarbetare som vill göra en skillnad! Var med och påverka den hållbara
omvandlingen av flygindustrin och hitta en plats där din karriär tar fart i en värld av enorma möjligheter att lära och
utvecklas.
Tjänstebeskrivning
Rollen innebär att arbeta med svetsning av munstycken. Det innebär att svetsa manuellt, men också maskinsvetsning samt i förlängningen även lasersvetsning i våra två robotceller. Avdelningen ansvarar för SWAN-rymdmunstycket samt framtida rymdmunstycken. Merparten av tillverkningen sker inom avdelningen och omfattar bearbetning, lasersvetsning, manuell svetsning, förmontering inför dessa operationer, gradning, penetrantprovning, GOM-mätning samt kontroll.
Verksamheten bedrivs i en lågvolymsverkstad som för närvarande befinner sig i en upptrappningsfas. Inom området har vi ett tätt samarbete med tekniker, vilket är nyckeln till att vara ett starkt team och klara de ökande volymerna. Kvalifikationer
• Industriteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet.
• Erfarenhet av svetsning.
• Önskvärt med erfarenhet av svetsning med robot.
• Svenska och engelska i tal och skrift
Vem är du?
Vi söker en engagerad och flexibel teamspelare som är kvalitetsmedveten, kommunikativ, serviceinriktad och nyfiken. Du har en positiv inställning, samarbetar lätt med andra och bidrar till en stark teamkänsla. Du är ansvarstagande och arbetar med säkerhet, kvalitet, leverans och utveckling som ledord. Dessutom deltar du aktivt i förbättringsarbete och driver dina uppgifter i mål. Du trivs i en flexibel miljö där arbetsuppgifterna kan utvecklas över tid.
Övrig information
Skiftformen är idag GKN-skift.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd.
Låter detta intressant?
Har du frågor, så tveka inte att kontakta Rekryteringskonsult Nathalie Stenman Nyberg . Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast. Vi jobbar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan!
Om NearYou
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering. Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Att arbeta som konsult på NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), https://nearyou.se
Torggatan 5 (visa karta
)
461 34 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
GKN Kontakt
Nathalie Stenman Nyberg nathalie.stenman@nearyou.se Jobbnummer
9995292