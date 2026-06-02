Svetsare sökes till Fine Scandinavia i Anderstorp
Fine Scandinavia är ett tillverkningsföretag som erbjuder både legotillverkning och kompletta helhetslösningar till sina kunder. På enheten i Anderstorp fokuseras produktionen runt rörbockning och svetsning i metall. Med kvalitet, utveckling och långsiktighet i fokus är Fine Scandinavia idag ISO-certifierade enligt ISO 9001 och 14001.
Är du en noggrann och erfaren svetsare som har kompetens inom MAG-/TIG-svetsning och arbetar med precision och kvalitet i fokus? Vill du bli en del av ett stabilt och växande tillverkningsföretag i Anderstorp? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
På uppdrag av Fine Scandinavia söker vi nu en svetsare till deras produktion. Här får du arbeta i en kvalitetsmedveten verksamhet där yrkesstolthet, samarbete och långsiktighet värderas högt.

Dina arbetsuppgifter
I rollen som svetsare kommer du att arbeta med manuell svetsning och tillverkning där noggrannhet och känsla för detaljer är avgörande. Du blir en viktig del av produktionen och arbetar nära kollegor som tillsammans strävar efter hög kvalitet i varje moment.
Arbetet passar dig som har erfarenhet av just MAG och TIG-svetsning och som uppskattar ett praktiskt och varierande arbete i en trygg arbetsmiljö.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av MAG och TIG-svetsning
Är noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Har ett positivt driv och vilja att utvecklas
Har du svetscertifikat är det meriterande, men vi lägger stor vikt vid rätt inställning och erfarenhet.
📍 Arbetsort: Anderstorp
💼 Omfattning: Heltid
📅 Tillträde: Enligt överenskommelse

Kontaktuppgifter för detta jobb
Välkommen att registrera ditt CV och personliga brev via Puls Bemanning & Rekrytering (https://www.pulsbemanning.se?utm_source=chatgpt.com).
Urval sker löpande.
Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare ALlexander Josefsson på alexander.josefsson@pulsbemanning.se
(mailto:alexander.josefsson@pulsbemanning.se
) eller 070-548 35 11.
PULS skapar mångfald, möten & möjligheter för just DIG!
Puls är ett företag som värdesätter både personal och kunder, och vi strävar efter att matcha rätt arbetsplats för både arbetssökande och företag. Vi erbjuder konsulter flexibilitet och trygghet i deras arbete och hjälper dig att komma ut på arbetsmarknaden. Vår drivkraft, tillgänglighet, snabbhet och kompetens ger både kunder och personal en känsla av att vara "rätt från start". Vi betjänar kunder i hela GGVV-regionen från våra kontor i Anderstorp, Värnamo och Ljungby.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning.
Är du vår nästa stjärna?
För att lyckas i denna roll är det viktigt att du är en flexibel, ambitiös, noggrann och
ansvarsfull person. Vi letar efter individer som är självgående och kan ta initiativ när det
behövs. Du hanterar att jobba under tidspress och har en vilja att utvecklas och bli bra på det
du gör. Det är viktigt att du trivs med att jobba i grupp och vara en lagspelare.
För att vara framgångsrik i rollen förväntar vi oss att du har goda kunskaper i svenska och
engelska, både i tal och skrift. För att lyckas i denna roll är det viktigt att du är händig. Det är även meriterande med truck och traverskort, samt erfarenhet av ritningsläsning.
Vi ser fram emot din ansökan och möjligheten att välkomna dig till vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare PersonalUthyrning, Logistik & Service Anderstorp AB
(org.nr 556803-3343), https://finescandinavia.se/
334 32 ANDERSTORP Arbetsplats
Fine Scandinavia AB Kontakt
Säljande Konsultchef
Alexander Josefsson alexander.josefsson@pulsbemanning.se +46705483511 Jobbnummer
9941218