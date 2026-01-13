Svetsare sökes till AB Linde Maskiner
2026-01-13
Om jobbet
Vid Lindesjöns strand i det vackra Bergslagen har Linde Maskiner verkat sedan 1853. Mer än hälften av alla tunga lastvagnar som tillverkas i Europa har t.ex. plåtkomponenter från Linde Maskiner i sig. Vi jobbar med plåt från någon millimeters tjocklek upp till 25 mm. Vi automatpressar, laserskär, hydraulpressar, svetsar och monterar. Vi är din partner i det mesta som rör plåt.
Vi söker nu förstärkning av operatörer till våran svetsavdelning där det förekommer främst robotsvetsning men även manuell svetsning ingår i arbetet. Vi ser gärna att du är tekniskt intresserad och har grundläggande svetsutbildning. Att vara en problemlösare och vara flexibel är också en fördel. I jobbet förekommer tunga lyft. I arbetet krävs de också viss datavana.
Vi söker dig som är noggrann, kvalitetsmedveten, ansvarstagande och stresstålig. Du ska tycka om att arbeta i både i team och ensam samt drivas av att bidra till ett bra resultat. Det är även en fördel om du är problemlösare/lösningsorienterad i detta arbete.
Arbetet är förlagt måndag-fredag i 2-skift och startar alltid med en visstidsanställning med goda möjligheter till en tillsvidareanställning.
Krav för tjänsten:
• Krav är flytande svenska i tal och skrift
• Du ska ha truckkort. Minst A och B
• Tidigare erfarenhet av industriarbete
• Tidigare erfarenhet av svetsning
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
