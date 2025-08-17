Svetsare sökes! Flytande svenska är ett krav!!!
Oab Ouazzani Invest AB / Svetsarjobb / Stockholm Visa alla svetsarjobb i Stockholm
2025-08-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Oab Ouazzani Invest AB i Stockholm
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Vi har nu stort behov av att utöka vår personalstyrka inom byggbranschen. Vi söker dig som vill arbeta med följande arbetsuppgifter:
• Svetsare, du ska svetsa rör för medicingas med TIG/Olbetald lödning 6-28mm, körkort krav och att man är ostraffad, provtryck 600 bar
OM DIG
Vi ser att du kan uttrycka dig bra på det svenska eller engelska språket.Publiceringsdatum2025-08-17Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är svetsning, både med MIG, TIG. Kan läsa och tillverka efter en ritning. montagearbete förekommer.Erfarenhet
Vi söker Svetsare med me än 5 års erfarenhet som gillar att jobba i grupp och på egen hand. God social kompetens och fungerar bra att arbeta i grupp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16
E-post: info@ouazzani-antreprenad.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Svetsare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oab Ouazzani Invest AB
(org.nr 556920-6237)
Magnus Ladulåsgatan 48 (visa karta
)
118 27 STOCKHOLM Arbetsplats
Ouazzani Invest AB Kontakt
Sam Karzan Kasim sam@ouazzami-entreprenad.se 070-5393310, 070-5393310 Jobbnummer
9461736