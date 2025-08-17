Svetsare sökes! Flytande svenska är ett krav!!!

Oab Ouazzani Invest AB / Svetsarjobb / Stockholm
2025-08-17


Vi har nu stort behov av att utöka vår personalstyrka inom byggbranschen. Vi söker dig som vill arbeta med följande arbetsuppgifter:
• Svetsare, du ska svetsa rör för medicingas med TIG/Olbetald lödning 6-28mm, körkort krav och att man är ostraffad, provtryck 600 bar
OM DIG
Vi ser att du kan uttrycka dig bra på det svenska eller engelska språket.

Publiceringsdatum
2025-08-17

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är svetsning, både med MIG, TIG. Kan läsa och tillverka efter en ritning. montagearbete förekommer.

Erfarenhet
Vi söker Svetsare med me än 5 års erfarenhet som gillar att jobba i grupp och på egen hand. God social kompetens och fungerar bra att arbeta i grupp.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16
E-post: info@ouazzani-antreprenad.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Svetsare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Oab Ouazzani Invest AB (org.nr 556920-6237)
Magnus Ladulåsgatan 48 (visa karta)
118 27  STOCKHOLM

Arbetsplats
Ouazzani Invest AB

Kontakt
Sam Karzan Kasim
sam@ouazzami-entreprenad.se
070-5393310, 070-5393310

Jobbnummer
9461736

