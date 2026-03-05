Svetsare/Smeder till Quintus i Västerås
2026-03-05
Vill du arbeta i ett högteknologiskt och internationellt företag i framkant inom industri och trycksättning?
Just nu söker vi Er som vill bli en del av Quintus team i Västerås i rollen som svetsare /smeder med fokus på modern och precisionsinriktad bearbetning. Hos Quintus får du möjlighet att utvecklas tillsammans med skickliga kollegor i en säker och inkluderande arbetsmiljö. Välkommen med din ansökan!
Quintus är världsledande inom högtrycksbearbetning. Företaget tillverkar, installerar och underhåller högtrycksutrustningar inom tre huvudområden; för kompaktering av avancerade material, för plåtformning samt högtrycksbehandling (HPP) av förpackade livsmedel. Quintus har levererat över 1900 system till kunder över hela världen inom branscher som energi och medicinska implantat, rymd, flygindustri, bilindustri och livsmedelsproduktion. Bolaget har huvudkontor i Västerås och är representerat i 45 länder världen över.
Arbetsuppgifter för smeder i Quintus industrimiljö
Som Svetsare/Smed på Quintus Technologies AB kommer du att ha en central roll i vår produktion. Du kommer att arbeta med både MIG/MAG och TIG-svetsning av stora och tunga arbetsobjekt i olika lägen. Du förväntas ha en god förståelse för ritningar och dokumentation, vilket är avgörande för att säkerställa att varje projekt genomförs korrekt och effektivt. Rollen innebär också fysiskt krävande arbete, där du får använda din kompetens och kreativitet för att lösa komplexa uppgifter. Du kommer att vara en del av ett team som värderar kvalitet och noggrannhet i allt vi gör. Du kommer att arbeta med att genomföra svetsningar enligt specifikationer och ritningar WPS/WPQ. Du säkerställer även hög kvalitet och noggrannhet i allt arbete. Genom att arbeta tillsammans med kollegor, kommer ni i teamet uppnå gemensamma mål. Ni dokumenterar alltid arbetet och följer upp projektens framsteg. Viktigt är också att delta i säkerhetsutbildningar och följa våra säkerhetsföreskrifter.
Kvalifikationer och bakgrund för rollen som smed hos Quintus
Du har tidigare erfarenhet som svetsare eller smed.
Du är certifierad enligt 9606 -1, med hög kompetens inom MIG/MAG och TIG-svetsning. Dessutom har du erfarenhet av verkstadsmiljö och traverskörning. Du har även god förmåga att hantera stora och tunga arbetsobjekt. Detta kräver fysisk uthållighet och styrka för att utföra dessa krävande arbetsuppgifter.
Att tolka ritningar och att du har god dokumentationsförmåga ser vi som en självklarhet.
Personliga egenskaper för att lyckas som smed hos Quintus i Västerås
Noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad i det dagliga arbetet.
Kommunikativ med god samarbetsförmåga i skiftlag och i dialog med teknikavdelningen.
Flexibel och intresserad av ny teknik och moderna produktionsprocesser.
Initiativrik och engagerad i kvalitetsarbete och ständiga förbättringar.
Anställningsform, arbetsvillkor och ansökan - smeder till Quintus i Västerås
Tjänsten är heltid
Konkurrenskraftiga villkor enligt kollektivavtal samt löpande stöd och utvecklingsmöjligheter
Arbetstider är dagtid just nu, kan även bli aktuellt med 2-skift
Låter detta som nästa steg för dig som svetsare/smed? Ansök via vårt digitala rekryteringssystem med CV och personligt brev så snart som möjligt - vi tillämpar löpande urval.
Hos Quintus ges du chans att arbeta i en innovativ industri, utvecklas i din yrkesroll och vara en viktig del av företagets fortsatta framgång. Varmt välkommen med din ansökan!
