Svetsare/smed/mekaniker
Stockholm Marin&Smide AB / Svetsarjobb / Nacka Visa alla svetsarjobb i Nacka
2026-06-28
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Söker för omgående anställning en svetsare/smed/mekaniker/allmänt händig person som inte är rädd för utmaningar och väldigt varierande arbetsuppgifter och arbetsmiljöer.
Arbetena sker både i verkstaden och även ute hos kunder. Viktigt med social kompetens då det är mycket kundkontakt.
Du ska vara stresstålig,noggrann,hög arbetsmoral,punktlig,social
Ska kunna svetsa i rostfritt,aluminium
Tig/Mig och MMA är svetsmetoderna som skall behärskas.
Kvälls och helgjobb kan förekomma
Servicebil kan bli aktuellt Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28
E-post: info@stockholmmarin-smide.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholm Marin&Smide AB
(org.nr 559407-8155)
stenhuggarvägen 6 (visa karta
)
132 38 SALTSJÖ-BOO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9982253