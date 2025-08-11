Svetsare och plåtslagare till Landskrona Shipyard
2025-08-11
Saab startar ny verksamhet på Varvsudden i Landskrona! Vill du vara med från början på en spännande resa? Drivs du av att se dina idéer bli verklighet?
Hos oss får man arbeta med de mest komplexa konstruktioner för ubåtar, ytfartyg och andra navala system. Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld!
Din roll
Vi söker nu svetsare och plåtslagare till vår unika produktion av senaste teknikens ubåtar och ytfartyg på ett av världens modernaste skeppsvarv.
I din roll kommer du att arbeta med nyinstallation, underhåll och reparation. Vi använder oss av en bred mängd svetsmetoder med allt ifrån MIG/MAG till TIG och robotsvetsning, och materialtjocklekar på över 10mm vilket gör att din kompetens och yrkesskicklighet ställs på prov. I ditt yrke som svetsare och grovplåtslagare kommer du komma i kontakt med en mängd olika specialstål för ubåtstillverkning.
För att lyckas hos oss så ser vi att du är samarbetsvillig, lösningsorienterad och noggrann.
För att passa som svetsare hos oss har du:
*
Arbetslivserfarenhet av svetsning med olika svetsmetoder
*
Erfarenhet av svetsmetod 136
*
Erfarenhet av svetsmetod 141 eller 111
*
Utbildning eller motsvarande erfarenhet av svetsning i materialtjocklekar över 10 mm
*
Erfarenhet av ritningsläsning
*
Flexibilitet, Samarbetsförmåga, Initiativförmåga och ordningssinne
*
Datorvana
För att passa som grovplåtslagare hos oss har du:
*
Erfarenhet av grovplåtslageri och svetsning
*
Erfarenhet av tillverkning och montering av stålkonstruktioner
*
Industriteknisk gymnasieutbildning
*
Goda kunskaper i ritningsläsning
*
Erfarenhet av svetsmetod 136, 141 och 111 i materialtjocklekar över 10 mm
*
Datavana
Meriterande:
*
Svetslicenser
*
Erfarenhet av förvärmning av material
*
Erfarenhet i gasbränning
*
Heta arbeten
*
Erfarenhet av kolbågning/kolbågsmejsling
*
Tidigare arbete i materielgrupp 3
*
Tidigare arbete inom varvsindustrin eller annan tung svetsande industri.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 25 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
